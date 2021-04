Elisabetta Gregoraci è bellissima: tacco 12 e un posteriore da Serie A. Eterna – FOTO. La bellissima showgirl e conduttrice ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più amate del mondo della televisione. Ha esordito quando era appena una ragazzina e nel corso degli anni ha imparato a farsi conoscere come modella ma anche come conduttrice, dimostrando di avere molto talento in quello che fa e anche una giusta dose di ironia. Nel 2020, approfittando del fatto che suo figlio si sta facendo grande, ha deciso di lasciarlo “solo” con suo padre per partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci uno schianto nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Elisabetta durante il suo percorso ha conosciuto Pierpaolo Pretelli con cui ha avuto un flirt, ma che non si è affatto concluso nel migliore dei modi. Alla fine lei ha deciso di ritornare a casa da suo figlio Nathan Falco che l’ha aspettata a braccia aperte, felice di ricongiungersi finalmente con la sua amata mamma. Intanto la sua popolarità è cresciuta sempre di più e sui social è diventata amatissima.

Ha quasi due milioni di followers che la seguono ogni giorno con costanza, inondandola di affetto in ogni momento.