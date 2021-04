Elodie e il balletto che ti manda al manicomio: giochi di bacino. Puoi sognar – VIDEO

Elodie gioca con il cuore dei fan innamorati e condivide sui social un video in cui li mette tutti a rischio infarto

Elodie, oltre ad essere una delle cantanti più apprezzate e di talento della musica italiana, è anche una donna di grande fascino e bellezza. La sua partecipazione in qualità di ospite all’ultimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus e Fiorello l’ha consacrata definitivamente come il sogno proibito di mezzo paese. Per la gioia dei suoi tanti ammiratori Elodie è anche molto attiva sui social suoi quali quasi quotidianamente posta i suoi momenti di vita privata e lavorativa. Nelle sue ultime stories la cantante è stata di sicuro capace di superare sé stessa mostrandosi alle prese con un sexy balletto. La location è quella di una grande sala prove e con lei un ballerino che l’accompagna nella coreografia. Per quanto è brava sembrerebbe quasi possa essere la danza la sua nuova e fruttuosa attività. Ad incantare infatti sono i movimenti fluidi e sensuali degni di una pantera pronta a graffiare al cuore.

Non solo musica: un altro motivo per cui amare Elodie

I fan di Elodie sono certamente incantati da lei innanzitutto per le sue qualità artistiche che sa esprimere naturalmente nelle sue canzoni. Oltre alla bellezza e al talento però la cantante romana ha anche un’altra qualità capace di farla apprezzare dal grande pubblico e di crearle a volte anche qualche polemica intorno. Elodie in sostanza non è una che la manda a dire e che soprattutto non ha idee chiare sui valori fondamentali della società. Quando la cronaca, ad esempio, offre degli spunti di riflessione l’artista se ha un suo pensiero non ha certo paura di esprimerlo e lo fa mostrandosi sempre al fianco di chi non ha voce. Recentemente si è spesa molto per la polemica creata dal rinvio della calendarizzazione in Senato della cosiddetta legge Zan, attirandosi, insieme a Fedez, le inimicizie di noti personaggi della politica.

Ancora una volta al fianco del rapper e dalla parte dei più deboli Elodie si è schierata nei giorni scorsi in favore di Malika. La giovane diventata tristemente famosa perché cacciata di casa e minacciata dalla famiglia in quanto omosessuale.