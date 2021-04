Enrica Bonaccorti, passato incancellabile: “Avevo solo otto anni quando…”

Enrica Bonaccorti e un passato da dimenticare, cosa è successo alla conduttrice dal sorriso contagioso e il talento ineguagliabile?

Anche i vip soffrono e spesso più delle persone comuni soltanto che la gente dello spettacolo molte volte fa finta di niente e continua il proprio percorso, ma dentro bolle. Che sia un lutto o una violenza, un abuso subito sulla propria pelle, c’è un filo conduttore che lega tutti quanti ed è quello del dolore e della paura. Oggi vogliamo parlarvi di Enrica Bonaccorti, la conduttrice che solo a distanza di anni è riuscita a tirare fuori quello che da tempo covava dentro. Così a Storie Italiane, durante una puntata, ha voluto raccontare il suo passato che non sempre è stato rosa e fiori, anzi la donna ha dovuto combattere con dei mostri che ancora oggi non la lasciano in pace.

Enrica Bonaccorti: un passato da dimenticare

Erano gli anni ’50 e Enrica Bonaccorti aveva appena compiuto otto anni. Un giorno un uomo molto vicino alla famiglia decise di abusare di lei e da lì la sua vita cambiò radicalmente. Anche con il passare degli anni non è mai riuscita a dirlo ai suoi genitori ed ha anche spiegato: “Non sono rimasta traumatizzata da queste brutte esperienze. Sono figlia di una cultura che all’epoca dava certe cose per scontate – ha affermato in diretta a Storie Italiane – Ma non basta dare un calcio per difendersi, specie se si ha 8 anni e chi abusa è un adulto. Erano persone molto vicine alla mia famiglia e i nomi non potevano essere fatti”. Quella fu solo la prima di una lunga serie, infatti la conduttrice fino ai diciannove anni fu vittima di violenze e abusi. “D’altronde erano tempi diversi, certi comportamenti erano quasi normalizzati – continua – e le esperienze di questo tipo erano all’ordine del giorno per tutte le ragazze”.

