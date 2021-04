La conduttrice Mediaset Federica Panicucci usa il suo profilo Instagram per lanciare un messaggio, la ricerca di Denise Pipitone continua

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattino 5 (@mattino5tv)

Le scorse settimane hanno regalato una speranza alla famiglia di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo. Purtroppo, le analisi del DNA hanno svelato che Olesya, la ragazza russa in cerca di sua madre, non era la figlia di Piera Maggio.

Il caso è stato molto seguito dai programmi di approfondimento in tv e ha calamitato nuovamente, a distanza di anni, l’attenzione dei social. Sulla vicenda si è speso molto soprattutto Mattino 5, il programma Mediaset condotto da Federica Panicucci. La conduttrice nei giorni scorsi si è anche scusata per alcune inesattezze pronunciate nel corso di una puntata. E anche quando si è scoperto che Olesya non era in realtà Denise, ha promesso a Piera Maggio e alla sua famiglia che avrebbe tenuto i riflettori accesi sul caso.

Federica Panicucci, la promessa mantenuta: “Facciamo rete tutti insieme per trovare Denise”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Promessa mantenuta grazie ad un post sul suo profilo ufficiale Instagram. La Panicucci scende in campo postando l’immagine di un messaggio di ricerca della bambina scomparsa, che oggi avrebbe più di 20 anni, chiedendo a tutti i suoi contatti di condividerlo il più possibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattino 5 (@mattino5tv)

Nell’immagine, i riferimenti sul web, dal sito al blog, al profilo Facebook della madre Piera Maggio fino all’email da contattare in caso di informazioni. Con il messaggio della Panicucci davvero molto toccante: “Non smettiamo di cercare Denise Pipitone. Diffondete anche voi questo messaggio, facciamolo per Denise e per la sua mamma Piera Maggio che da 17 anni aspetta di riabbracciare la sua bambina. Facciamo rete tutti insieme”. Non bisogna arrendersi nel cercare, e trovare, finalmente la verità.