Fedez e Chiara Ferragni, la grande sorpresa: i fan sono increduli

Fedez e Chiara Ferragni sono pronti per un nuovo progetto: questa volta lavoreranno insieme. L’indiscrezione ha ovviamente mandato in subbuglio i fans.

Fedez e Chiara Ferragni formano una delle coppie più amate dagli italiani. Lui è un rapper con un grosso seguito, nonché personaggio televisivo; lei è a tutti gli effetti la regina dei social del nostro paese. Chiara, infatti, tanti anni fa iniziò a lavorare come fashion blogger, trasformandosi poi in influencer e raccogliendo sempre più followers. Al momento, il suo account vanta 23,3 milioni di seguaci.

Anche i numeri di Federico sono di tutto rispetto: il suo numero di followers si “ferma” a quota 12,1. Il 31enne ha appena vissuto un’esperienza fantastica: è stato infatti il conduttore di “LOL – Chi ride è fuori”, programma di Prime Video che sta spopolando sul web e non solo. Stando ad alcune indiscrezioni, Fedez e Chiara potrebbero presto realizzare un programma in cui collaborano: i fans sono già in subbuglio.

Fedez e Chiara Ferragni, l’indiscrezione fa impazzire il web

Alcuni rumors stanno letteralmente impazzando sul web: secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, Fedez e Chiara Ferragni sono pronti a collaborare per un nuovissimo prodotto targato Amazon Prime.

Il progetto dovrebbe essere un docureality basato proprio sulla seguitissima coppia. I Ferragnez hanno sempre svelato tutto della loro vita privata, per questo motivo questo tipo di progetto intriga e non poco i fans della coppia.

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli: i fans dovranno attendere ancora per sapere qualcosa di più in merito al docureality. Una cosa è certa: Fedez, in compagnia di Mara Maionchi, ha svolto un grande lavoro per “Lol – Chi ride è fuori”.