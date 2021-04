Fedez, tra i più pagati: a quanto ammontano i profitti social?

Fedez, il rapper milanese, sarebbe tra i più pagati sui social: ogni post vale oro. A quanto ammontano le cifre? Scopriamolo insieme.

Fedez, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia, è uno dei rapper del momento. Certamente non ha bisogno di presentazioni; fresco dell’esperienza sanremese conclusa con un secondo posto, in questi giorni è stato protagonista sui social per dei meme riferenti ad un programma a cui ha partecipato, in esclusiva su Amazon Prime: LOL, chi ride è fuori.

Sicuramente un’occasione per il 31enne di dimostrare di essere non solo un artista musicale ma anche altro. Empatico, attento alle questioni che si verificano nella vita di tutti i giorni, Fedez insieme alla moglie Chiara Ferragni sono più influenti che mai. Una capacità di dialogo unito anche al desiderio di mostrarsi per come sono, con tutte le loro sfaccettature. Caratteristiche li rendono decisamente influencer molto appetibili.

Se la moglie è la top influencer per eccellenza, anche Fedez si è ritagliato uno spazio rilevante all’interno della top ten, è infatti al terzo posto. Viene pertanto da chiedersi, quanto guadagna Fedez per ogni singolo post? Non resta che scoprirlo.

Fedez, non solo musica: ecco svelate le cifre guadagnate sui social

Scorrendo tra i post del rapper è facile vedere come vanti tantissime collaborazioni con brand i quali, consapevoli del fatto che il profilo è seguito da 12,1 milioni di followers, riceve tantissime interazioni (si parla anche di milioni di like, cifre non di poco conto). Ecco perché – secondo una stima – ogni singolo post vale ben 27.000 euro.

Cifre da capogiro, se si vede la frequenza con cui Fedez presta il proprio volto per i più rinomati marchi o maison di moda.

Non a caso, i Ferragnez sono stati celebrati come i personaggi dell’anno 2020.