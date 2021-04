Francesca Fialdini ha deciso di darci un taglio e il web impazzisce – VIDEO

Francesca Fialdini stupisce il suo pubblico grazie ad un imprevedibile colpo di testa che lascia tutti a senza parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

“Se il cambiamento non c’è … crealo tu!” è questa la didascalia che accompagna il video pubblicato sul suo profilo Instagram dalla bella Francesca Fialdini. La bella conduttrice bionda ha voluto condividere con il suo pubblico dei social un momento molto importante nella vita di ogni donna. Specialmente in un momento in cui non è così facile andare dal proprio parrucchiere quello che ha fatto Francesca rappresenta quasi un desiderio proibito. Sul suo profilo social ha infatti pubblicato un video di pochi secondi in cui si può ammirarla mentre si affida nelle mani del suo hairstyle. Francesca ha deciso evidentemente di accogliere la primavera dandoci un taglio, riferito ovviamente ai suoi lunghi capelli. Il colore chiaramente è rimasto intatto, ormai è quasi il suo segno distintivo, ma le forbici hanno lavorato davvero un bel po’. Nella foto che segue lo scatto si può notare infatti il suo nuovo taglio, decisamene più corto, che le dona un’immagine sbarazzina e ancora più giovane.

LEGGI ANCHE -> Justine Mattera, sotto la pelliccia niente e i fan non si contengono – FOTO

Francesca Fialdini e il titolo che non tutti conoscono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

LEGGI ANCHE -> Elettra Lamborghini accavalla le gambe, la telecamera inquadra e…fuori tutto – FOTO

Francesca Fialdini è conosciuta dal grande pubblico per essere un volto amato ed apprezzato della televisione italiana. Con una lunga gavetta alle spalle iniziata da giovanissima appena dopo la laurea è certamente uno dei pochi personaggi del mondo dello spettacolo che sono riusciti a diventare quasi un’amica di famiglia. Non tutti sanno però che nel 2019 la bella presentatrice è stata insignita di un titolo molto ambito che le fa certamente onore. Francesca infatti è uno dei Cavalieri della Repubblica Italiana, tale riconoscimento le è stato conferito per “ricompensare benemerenze acquisite verso la nazione nel campo di lettere, arti, economia e nel disimpegno di Pubbliche cariche e di attività svolta ai fini sociali, umanitari e filantropici“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

Un’onorificenza di cui non si è mai vantata ma che di sicuro l’ha riempita di orgoglio come testimoniano le parole dette in occasione della sua nomina. In quell’importante circostanza infatti ha dichiarato: “sono felice perché vengo incoraggiata, come cittadina e come professionista, ad esprimere quei meravigliosi valori interpretati dalla Costituzione italiana“.