Francesco Totti e Ilary Blasi sono oggi una delle coppie più belle del jet set italiano. Il loro primo incontro non è stato tra i più indimenticabili. Scopriamo come avvenne

Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più affiatate e durature del panorama del jet set italiano. Sono sposati dal 2005 e non hanno mai avuto segni pubblici di cedimento. Sono l’emblema dell’amore vero, quello da favola che tutti sognano. Lui, grande atleta e campione della Roma, glorificato dalle masse. Lei donna di successo, con una carriera televisiva di prim’ordine.

La loro storia è raccontata nella serie tv di freschissima uscita Speravo de morì prima, in onda su Sky, che si concentra principalmente sugli ultimi anni di attività del calciatore. In molti si sono chiesti come sia avvenuto il loro primo incontro. Ci si aspetta quasi una scena da film, un colpo di fulmine. Nella realtà dei fatti non avvenne proprio così. Scopriamolo.

Francesco Totti e Ilary Blasi: il primo incontro

I protagonisti di questa favola moderna si sono incontrati durante i primi tempi degli anni duemila. Francesco Totti era già super conosciuto, capitano della Roma, “re del cucchiaio”, vincitore di uno scudetto. Ilary Blasi, invece, stava muovendo i primi passi in televisione come “letterina” nel famosissimo show di Canale 5 Passaparola, condotto da Gerry Scotti. La ragazza tifava per la Lazio.

Si sono conosciuti nel più classico dei modi, presentati da un amico in comune. Per la giovanissima show girl non ci fu un immediato colpo di fulmine. Il bel calciatore dovette corteggiarla a lungo prima di farla capitolare. La “mossa” decisiva che la fece cadere ai suoi piedi fu un gesto romantico avvenuto il 10 marzo del 2002. Durante il derby di Roma, il campione segnò un goal e, nell’esultanza dei festeggiamenti, mostrò una maglietta che portava una dedica per Ilary con la scritta: “Sei unica”.

Il resto è storia. I due sono sposati dal 19 giugno 2005 e hanno tre figli: Cristian (2005), Chanel (2007) e la piccola Isabel (2016). Le loro nozze vennero trasmesse in diretta su Sky e tutti i proventi furono destinati in beneficenza.