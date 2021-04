Dramma nella notte: due ragazze si tolgono la vita a poche ore di distanza

Due ragazze di 14 e 21 anni si sono tolte la vita a Genova durante la scorsa notte, a poche ore di distanza l’una dall’altra.

Sotto choc l’intera comunità di Genova, dove durante la notte scorsa due ragazze si sono tolte la vita. A compiere il gesto estremo una 21enne ed una ragazzina di soli 14 anni. La prima si sarebbe suicidata gettandosi dalla sua abitazione e finendo nel cortile interno del palazzo. Poche ore più tardi, la 21enne si è lanciata dalla finestra della sua camera da letto. Interventi, in entrambe le occasioni, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia. Da quanto emerso sino ad ora, pare che i due suicidi non siano collegati in alcun modo.

Genova, due suicidi in poche ore durante la notte: due ragazze si tolgono la vita

Due ragazze si sono tolte la vita nel giro di poche ore. Questo quanto accaduto durante la scorsa notte, tra lunedì 12 e martedì 13 aprile, a Genova. Secondo quanto riporta la redazione di Genova Today, a compiere il gesto estremo sarebbero state due giovani di 14 e 21 anni. L’adolescente, intorno alle 3 si sarebbe lanciata nel vuoto dalla propria abitazione finendo nel cortile del palazzo, dove viveva con i genitori in Corso Gastaldi. La 21enne, invece, prima dell’alba a poche ore di distanza, si sarebbe gettata dalla finestra della camera da letto di casa in via Fillak.

Sul posto, in entrambi i casi sono arrivati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118 che non ha potuto far nulla per le due ragazze. Il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso.

Giunti presso le due abitazioni anche gli agenti della polizia di Stato del capoluogo ligure che hanno condotto i primi accertamenti per ricostruire i fatti. Dai primi riscontri, riferisce Genova Today, le forze dell’ordine hanno escluso collegamenti tra le due tragedie, accertando che si è trattato di due gesti volontari da parte delle giovani. Non è ancora chiaro quali siano le motivazioni che abbiano spinto le ragazze a compiere l’estremo gesto.

Quanto accaduto durante la scorsa notte ha scosso l’intera comunità genovese che ha appreso la notizia dei due suicidi.