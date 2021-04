Gianni Sperti, grande paura. Ubriaco, investe un pedone: non è come sembra

Gianni Sperti. L’ex ballerino e opinionista del programma Uomini e Donne è stato accusato di aver investito un pedone mentre era alla guida in stato di ebrezza. Non è come sembra

Gianni Sperti è conosciuto per essere un eccezionale ballerino, in forza fin dagli esordi negli anni ’90 tra le fila dei programmi più in voga di Canale 5. A La sai l’ultima? conobbe la celebre showgirl Paola Barale con cui si sposò nel 1998 (unione che si concluse nel 2002).

Ha da sempre avuto un ottimo feeling con la presentatrice Maria De Filippi che lo ha voluto ad Amici dal 2006 al 2009, mentre è stato riconfermato anno dopo anno come presenza fissa nella trasmissione Uomini e Donne, in qualità di opinionista. Osannato dal pubblico, i suoi interventi sono giudicati sempre estremamente pertinenti e coerenti.

Di recente è finito sulle pagine di cronaca a causa di un grave incidente di cui si sarebbe reso responsabile. La realtà dei fatti è un po’ diversa da come appare: cosa è successo.

Gianni Sperti vittima de Le Iene

Gianni Sperti, ex ballerino e personaggio televisivo, 48 anni compiuti ieri 12 aprile, sarebbe comparso sulle pagine di cronaca di alcuni giornali in quanto reo di aver commesso un incidente. Ubriaco e alla guida, avrebbe infatti investito un pedone.

E’ lo stesso Sperti a rendere noto che si tratti di una fake news tramite un video messaggio su Instagram Stories. “Sono stato vittima di uno scherzo delle Iene, eccoli qua” – dice girando l’obiettivo del suo smartphone e inquadrando gli inviati dell’irriverente programma.

Nella trasmissione da tempo vanno in onda degli scherzi architettati egregiamente sulla scia del programma storico Mediaset Scherzi a parte. Anche Gianni Sperti è adesso nella lista dei personaggi famosi caduti nella trappola dei colleghi di Italia 1.

L’ex ballerino si trovava in auto insieme alla sorella Clizia e altre persone. Si sarebbe fermato a prestare soccorso a un pedone, un attore de Le Iene, che avrebbe finto di essere stato investito da Sperti, sdraiandosi sull’asfalto.