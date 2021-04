Giorgia Palmas, a piedi nudi con un sorriso da far perdere la testa – Foto

Giorgia Palmas sfoggia il suo sorriso raggiante sui social. La showgirl ha ritrovato il sorriso grazie a Filippo Magnini.

Giorgia Palmas ha pubblicato un nuovo scatto per dare consigli utili a tutte le mamme che la seguono. Un nuovo post dove consiglia dei nuovi pannolini che ha scoperto da sola.

Sorridente e raggiante, la Palmas è il ritratto della felicità. La storia d’amore con Filippi Magnini, del resto, le ha fato una grande forza per voltare pagina e ricostruire una nuova famiglia. Una coppia affiatata, una delle più invidiate del mondo dello spettacolo.

Loro stessi, in una vecchia intervista su Donna Moderna, si erano descritto come una squadra imbattibile. I due si sono conosciuti durante una festa organizzata da amici comuni. Lui aveva già il desiderio di conoscerla e lei, appena l’ha visto, ha subito fatto caso alla sua bellezza.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: la nascita di Mia rafforzato il legame

A coronare il loro amore anche la nascita della piccola Mia, prima figlia per lui e secondogenita di lei. I due hanno in programma anche il matrimonio che hanno dovuto rimandare a causa del Covid. L’ex di Federica Pellegrini e l’ex velina di Striscia sembrano avere molte cose in comune. A confermarlo, anche loro: “Abbiamo anche gli stessi principi morali, teniamo all’educazione, all’amicizia, alla correttezza”.

I due non perdono mai occasione per pubblicare scatti dove condividono momenti della loro vita. Una vera e propria famiglia allargata. La Palmas, infatti, ha già una figlia di nome Sofia, nata dalla storia d’amore con il calciatore Davide Bombardini.

Nei progetti di Filippo e Giorgia ci sarà sicuramente l’intenzione di allargare ancora la famiglia. Per il momento, però, si godono la piccola Mia e, intanto, la showgirl non rinuncia a pubblicare scatti molto apprezzati dai follower: “Buona giornata spettacolo, Fantastica 😍, Meravigliosa Giorgia 😍🔥, Bellissima gio 😘😘, Bellissima 😘❤️, Che bella 😍”.

Insomma, non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli su Giorgia Palmas e Filippo Magnini.