Isola dei Famosi, il futuro di Elettra Lamborghini: “Scomparirò dalla vostra vista”

In una lunga inervista, Elettra Lamborghini parla dell’Isola dei Famosi e del suo futuro: “Non mi vedrete…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Il nome di Elettra Miura Lamborghini non si pronuncia mai per caso. Che sia in tv o sui giornali, la cantante “twerkina” trova sempre modo e tempo di far parlare di sè. Ultimamente l’abbiamo vista impegnata in solitaria, in un appartamento, triste e alle prese con il Covid-19.

Dopo tanti giorni di inattività sul mondo del lavoro ha iniziato la sua avventura a L’Isola dei Famosi, in qualità di opinionista tv, al fianco di Ilary Blasi. Se si pensa alla derivazione del nome “Miura”, il discorso spazia in direzione della casa automobilistica di valore, ovvero di un modello di autovettura, passata alla storia.

Quando si parla di estrazione sociale, del mondo imprenditoriale da cui Elettra proviene “tutto sembra essere in discesa”. Poi arriva il pensiero degli utenti social sul tuo personaggio “raccomandato”… e tutto il mondo sembra caderti in dosso”

LEGGI ANCHE —–> Cani Vip, conoscete il cane di Chiara Ferragni? Tutto su Matilda

Elettra Lamborghini parla del suo futuro: le strazianti dichiarazioni

LEGGI ANCHE —–> Alex Britti, l’omaggio al mare di Ostia: il messaggio arriva ai fan

Il ritorno sul mondo del lavoro, di Elettra Lamborghini dopo aver smaltito il Covid-19 ha suscitato grande interesse negli appassionati di un nome che vuoi o meno, non faticherà a tramontare sulla bocca delle persone, per ragioni di alto valore imprenditoriale.

I genitori le hanno attribuito secondo nome di “Miura” per una personalità che nel tempo si è rivelata tale, forte, coraggiosa e intraprendente nelle iniziative. Tali aggettivi traspaiono anche in occasione di un’intervista, in cui si è raccontata a 360 gradi tra presente e progetti futuri.

A preoccupare i fan è proprio il futuro della nota ereditiera del gruppo imprenditoriale “Lamborghini”. Elettra, a detta sua sembra attratta dall’idea di cercare qualcosa di nuovo, che riesca a rilanciare le sue ambizioni in maniera definitiva.

L’appello ai microfoni di “Libero” è straziante, rispetto alle ultime uscite e le spesse volte in cui siamo, tuttora, abituati a vederla in tv. “Ora porterò al termine l’esperienza de L’Isola dei Famosi, poi ho deciso di sparire dalla vostra vista…”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

E’ evidente come l’artista sia propensa a riprendere confidenza con le canzoni in generale e prepararsi al meglio per salire sul palcoscenico delle grandi occasioni, quando l’incubo finirà