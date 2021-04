Isola dei Famosi, lacrime per Elisa Isoardi: lettera inaspettata

Elisa Isoardi si è commossa all’Isola dei Famosi per una lettera inviata da una persona a lei molto cara. Lacrime sul suo volto.

Elisa Isoardi si è mostrata in lacrime. Nel format dell’Isola dei Famosi la conduttrice si è molto commossa. A emozionarla sono state le parole inviate da una persona a lei molto cara. Parole scritte su carta con una lettera proprio dal fratello Domenico. Mentre Elisa legge la lettera viene trasmesso un video composto da immagindella conduttrice e del fratello. In sottofondo la voce narrante di Domenico che ha toccato la Isoardi nel profondo.

“Vivi pienamente questa esperienza. Sappi che ti sono molto vicino. Fatti molto coraggio. Ti voglio tanto bene ti abbraccio”, le parole del fratello.

Il messaggio del fratello ha emozionato molto Elisa. Tra i due i rapporti sono infatti particolari. Nell’infanzia, con il divorzio dei genitori, si sono divisi. Lei rimasta con la madre lui con il padre. Nonostante da grandi si siano riavvicinati poi alcune persone hanno ostacolato il loro legame. La Isoardi pertanto si è mostrata molto stupita per questo messaggio. Si è poi accertata se il fratello fosse comparso in video. Spiega infatti che da sempre non ha avuto il desiderio di porsi davanti ai riflettori.

Elisa Isoardi: il fratello vive in montagna senza televisione

Ilary Blasi le comunica che non si è mostrato infatti. “E’ una persone di grande cuore e verità. Vive in montagna come un’eremita. Non ha il gas, non ha la televisione. Sono contenta”, le parole di Elisa.

Poi ha rivelato di averlo visto poco prima di partire. Un’eccezione in quanto di solito sono molto lontani e si incontrano di rado. La Isoardi ha raccontato che questo saluto aveva riacceso il loro legame. “Ci siamo guardati ed è bastato quello“, racconta commossa.

Poi Ilary la sprona a tenere questa lettera per farsi forza durante il game show. Infine ha sottolineato come la Isoardi abbia conquistato una nuova luce in queste settimane.

La conduttrice si mostra molto radiosa e contenta dell’esperienza che sta vivendo. Svela di aver riscoperto l’alleanza con i compagni e la sensazione di sentirsi forte.