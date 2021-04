Justine Mattera, sotto la pelliccia niente e i fan non si contengono – FOTO

Justine Mattera continua a stupire i suoi fan grazie ad una foto pubblicata sui social in cui riesce davvero a spiazzare tutti

Il prossimo 7 maggio Justine Mattera spegnerà la bellezza di 50 candeline sulla sua torta di compleanno ma il passare degli anni sembra essere un argomento che non la riguarda. Oggi la showgirl è, se possibile, ancora più bella di quando giovanissima arrivò nella televisione italiana puntando tutto sulla sua somiglianza con la dea Marilyn Monroe. Molto attiva sui social ed in particolare su Instagram non dimentica mai di affascinare i suoi quasi 500 mila follower con scatti davvero straordinari. Il suo talento in questo lo si può notare anche dalla naturalezza con cui passa dal condividere foto in cui si dedica alle amate attività sportive ad altre in cui assume le vesti di femme fatale. La sua bellezza è così prepotente da non aver bisogno di pose sensuali o abiti succinti per venire fuori. Gli occhi dei fan di Justine infatti brillano allo stesso modo anche quando si lascia ammirare mentre inforca la sua bike da triathlon.

La sconvolgente foto di Justine Mattera

Il fascino e la bellezza di Justine Mattera ogni tanto però ha anche bisogno di poter essere esaltata attraverso gli abiti e la giusta scenografia. Nell’ultima foto regalata ai follower del suo profilo Instagram, la bella americana è seduta coperta in pratica solo da una voluminosa pelliccia. Il caldo indumento non riesce però a nascondere il fisico statuario con gli addominali scolpiti che fanno capolino dalla sua apertura. A coprire il magnifico décolleté soltanto un reggiseno color carne che riesce a donare quasi un effetto “nudo“. A completare il tutto una magnifica didascalia che racchiude un pensiero profondo: “Vivete ogni età al massimo delle vostre possibilità“. Certo è facile da dire quando Madre Natura è stata così generosa come nel suo caso.

La foto, dopo pochi secondi dalla pubblicazione, ha scatenato grandi reazioni da parte dei suoi fan visibilmente estasiati. Una fra tutte quella del suo grande amico Jimmy Ghione che, con il chiaro scopo di prendere in giro Justine, ha scritto: “Si ma ti avevo detto di farti la ceretta sulla schiena..”.