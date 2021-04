Terribile incidente in auto: giovane operatrice socio sanitaria muore tornando a casa

Nella serata di ieri, un’operatrice socio sanitaria di 25 anni è morta in un tragico incidente stradale avvenuto a Latina.

Una ragazza di 25 anni è morta nella serata di ieri a Latina. La giovane si trovava alla guida della sua auto, quando, per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale, avrebbe perso il controllo della sua vettura che finita fuori strada si è schiantata contro un albero. Inutili i tentativi di soccorso dei sanitari giunti sul posto che hanno constatato il decesso della 25enne. Oltre ai medici, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale.

Leggi anche —> Scontro tra due auto sulla strada regionale: morto un ragazzo, grave il fratello

Latina, si schianta con l’auto contro un albero: muore operatrice socio sanitaria di 25 anni

Leggi anche —> Si schianta in moto mentre torna a casa: muore ragazzo di soli 21 anni

Tragedia a Latina nella serata di ieri, lunedì 12 aprile. Una ragazza di 25 anni è deceduta in un terribile incidente stradale. La vittima è Maddalena D’Anna, operatrice socio sanitaria in una Rsa della provincia di Latina, ma originaria del casertano. La 25enne, stando a quanto riporta la redazione di Latina Oggi, stava rientrando a casa a bordo della sua auto, una Lancia Y. Per cause ancora da accertare, la giovane avrebbe perso il controllo del veicolo in via Epitaffio schiantandosi contro un albero a bordo strada.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco ed un’ambulanza con a bordo il personale medico. I pompieri hanno estratto la ragazza dall’abitacolo affidandola all’equipe medica che ha potuto solo constatarne il decesso, per le gravi ferite riportate nell’impatto.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che, riporta Latina Oggi, hanno provveduto ai rilievi del caso utili a ricostruire la dinamica del sinistro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La tragedia ha sconvolto la comunità locale strettasi al dolore della famiglia. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social network nelle scorse ore.