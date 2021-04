LOL – Chi ride è fuori: guadagni da capogiro per Mara Maionchi

“LOL – Chi ride è fuori” è stato un vero successo di pubblico, ma a quanto ammontano i guadagni della co-conduttrice Mara Maionchi? Una cifra da capogiro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LOL Chi Ride è Fuori (@chiridefuori)

Il game show condotto da Fedez e Mara Maionchi si è rivelato un vero e proprio successo di pubblico. Il programma, trasmesso dal portale Amazon Prime Video, ha catturato fin da subito le attenzioni degli utenti, che si sono goduti i siparietti esilaranti messi in scena dai 10 comici protagonisti. Alla fine, il trionfatore è stato Ciro Priello, membro dei “The Jackal”.

Il concorrente ha vinto una somma di ben 100.000 euro, che per contratto ha devoluto interamente in beneficenza. Questa non è tuttavia la sola cifra esorbitante che gli autori hanno dovuto sborsare: i guadagni dei due conduttori, Fedez e Mara Maionchi, hanno infatti aumentato abbondantemente i costi del game show.

LOL – Chi ride è fuori: cachet da capogiro per Mara Maionchi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Maionchi (@realmaramaionchi)

Amazon Prime Video non ha ufficialmente dichiarato i compensi di Fedez e Mara Maionchi, rispettivamente conduttore e co-conduttrice del programma. Il cachet pagato alla giudice di Italia’s Got Talent, tuttavia, può essere facilmente calcolato a partire dai guadagni medi dello stesso Fedez.

E’ infatti noto che il rapper milanese, per un’ospitata televisiva, percepisca un compenso che si aggira attorno ai 30mila euro. Pertanto, considerando che il game show è composto da un totale di sei appuntamenti, il cachet devoluto a Fedez dovrebbe aggirarsi attorno ai 180mila euro. La stessa Mara, che ha affiancato il cantante durante tutte le puntante, avrà ricevuto un simile compenso: cifre davvero da capogiro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Maionchi (@realmaramaionchi)

Il programma, che ha raccolto i consensi del web, sarà sicuramente rinnovato per una seconda stagione, su cui tuttavia non si sa ancora molto. Verosimilmente, vedremo le nuove puntate nella primavera del 2022, ad un anno dalla messa in onda della prima stagione.