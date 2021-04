Macaulay Culkin è diventato papà: la sua compagna è una ex “babystar”

Macaulay Culkin è diventato papà: il nome della sua compagna ha spiazzato tutti. Il protagonista di Mamma Ho Perso l’Aereo ha avuto un figlio insieme ad un’altra “babystar”

È stato senza ombra di dubbio una delle baby star più famose del mondo: protagonista indiscusso di Mamma Ho Perso L’Aereo, anche se adesso quel bambino è diventato grande e ha da pochi mesi compiuto 40 anni, noi lo vediamo sempre come quell’adorabile peste coi capelli biondi e gli occhi chiari che ritorna puntualmente nelle nostre case per le festività di Natale. Adesso Macaulay Culkin è diventato padre: e, la madre del suo bambino Dakota è Brenda Song, ex star di Zac e Cody al Grande Hotel.

Macaulay Culkin, star di Mamma Ho Perso l’Aereo è diventato papà: la sua compagna è Brenda Song

Si chiama Dakota in onore della sorella di Macaulay scomparsa nel 2008. Il bimbo è nato il 5 aprile alle 13:10 a Los Angeles e pare che sia bellissimo. Brenda e Macaulay si sono incontrati sul set di Changeland nel 2017 ma hanno sempre tenuto la loro relazione lontana dal palcoscenico, anche la gravidanza non era stata rivelata e la coppia non ha mai annunciato di aspettare Dakota fino a che non è venuto al mondo.

Prima della nascita del piccolo Dakota, Macaulay e Brenda erano genitori di tre gatti, alcuni pesci e un pappagallo. La famiglia continua ad allargarsi!