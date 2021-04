Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis: come vanno le cose tra le due?

Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis: due cuori e una capanna a Striscia la notizia, ma adesso? Hanno fatto pace? La rivelazione delle due

Il web continua a curiosare sulla relazione tra Maddalena Corvaglia e Eliasabetta Canalis, la bionda e la mora di Striscia la Notizia che hanno fatto divertire e innamorare il pubblico italiano. Belle, simpatiche e solari, i telespettatori sono stati conquistati dalla loro armonia e empatia e sono le veline di cui ancora oggi si parla. Ma come stanno le cose tra loro? Secondo il gossip le due sono ormai ex amiche e la pace non è ancora stata fatta. Dopo tanto tempo però qualcuno ha confessato ed ora sappiamo come sono andate le cose tra le showgirls.

Maddalena e Elisabetta: cosa è successo tra loro?

Maddalena Corvaglia ha rilasciato un’intervista al Quotidiano Nazionale ed ha parlato del suo rapporto ormai finito con Elisabetta. La donna però non è entrata nel dettaglio ha solo affermato che si tratta di un grande dolore e che la fine di questa amicizia le ha causato molta sofferenza. Anche la Canalis qualche tempo fa aveva rivelato qualcosa sulla relazione tra le due: “Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata. Posso dire solo che i sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità – aveva spiegato – Anzi ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”.

La loro è stata più di un’amicizia, Elisabetta e Maddalena sono state sorelle per venti anni tanto da essere una testimone di nozze dell’altra. Non si conoscono i motivi di questa rottura ma i fan sperano che un giorno tutto si possa aggiustare tra loro.