Maria De Filippi, cosa faceva prima della TV? Impensabile

Maria De Filippi, prima della straordinaria carriera in televisione, svolgeva un lavoro abbastanza particolare.

Maria De Filippi è oggi una delle conduttrici di successo sulle reti Mediaset. Tantissimi anni presente in televisione tanto da condurre i programmi con estrema naturalezza e mostrando sempre un lato gentile, un calore umano sia davanti che dietro le telecamere. In tanti infatti ad elogiarne la personalità, non solo personaggi o cantanti come Emma e Alessandra Amoroso, “figlie” della conduttrice ma anche colleghi come Mara Venier.

Decenni di esperienze, di crescita professionale…tantissimi i programmi di cui ne ha curato o ne cura adesso la messa in onda. Presente ogni giorno in tv, entra nelle case degli italiani con Uomini & Donne, il talk che ha esordito (come riporta sopra la stessa padrona di casa) nel lontano 26 settembre 1992.

Il sabato sera invece è il turno di Amici, il talent ideato e condotto dalla stessa e andato in onda per la prima volta il 22 settembre 2001. Amici continua a sfornare talenti che rimangono nel panorama musicale italiano, guadagnandosi un posto rilevante (oltre le due artiste sopra citate, Elodie – regina dell’ultimo Festival di Sanremo – Annalisa, The Kolors…solo per citarne alcuni).

Ma prima che la De Filippi si occupasse di tv, che lavoro svolgeva? Non potreste mai immaginarlo. Un indizio? Scriveva tanto.

Maria De Filippi, il lavoro curioso finiti gli studi

Tutti sanno che Maria De Filippi ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza. Prima di occuparsi dell’area legale di un’importante azienda produttrice di videocassette (è proprio in tale occasione che ebbe l’incontro con Maurizio Costanzo). Un evento che le ha cambiato la vita, sia sotto l’aspetto professionale che sentimentale.

Svestiti i panni da studentessa, la De Filippi ha mosso i primi passi lavorando come redattrice di tesi. Lavoro curioso e che non è propriamente legale anche se diffuso.