Matilde Brandi, atomica senza veli: quell’irrefrenabile desiderio… – FOTO

Matilde Brandi e il suo irrefrenabile desiderio, in bikini lascia attoniti i fan su Instagram: un sogno ad occhi aperti

Showgirl intramontabile, 52 anni solo anagrafici, Matilde Brandi fa ancora sognare i fan a quasi 30 anni dagli esordi. Carriera iniziata come prima ballerina nel corpo di ballo di Buona Domenica su Canale 5, per poi collezionare partecipazioni in svariati altri programmi di punta della televisione. Da ballerina a conduttrice e persino attrice teatrale, la stimabile professionalità della showgirl vanta un’esperienza invidiabile.

Molto seguita sui social, dove totalizza 487 mila follower, condivide spesso scatti della sua incommensurabile bellezza. Ma l’ultimo post ha lasciato davvero senza respiro i fan.

LEGGI ANCHE —> Stefania Orlando, le stories insospettiscono: critiche che la mettono a dura prova

Matilde Brandi, statua di bellezza in bikini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

LEGGI ANCHE —> Nunzia De Girolamo le sfida tutte, camicetta sbottonata e scollatura illegale – FOTO

Tempo di nostalgia estiva per Matilde Brandi, che su Instagram pubblica uno scatto ricordo vacanziero, nel fantasticare sull’imminente stagione. Il post esprime il forte desiderio: “Estate quando arrivi? Che freddo oggi a Roma pioggia“, ma ci pensa lei a scaldare l’atmosfera.

Il bikini bianco sul corpo scolpito e abbronzato alza la temperatura sui social, lasciando di stucco i fan ammirati. Lo scatto è l’immagine della serenità, tipica di quei momenti di libertà, emozione trasmessa alla perfezione dallo scatto dalla showgirl. Ma anche della sensualità, impressa nella sua ineguagliabile fisicità.

Indossando il suo migliore sorriso, il costume da sogno, gli occhiali da sole e il cappello di paglia, investe di bellezza il web. Radiosa e solare, porta l’estate sul social, e un po’ di quella beatitudine personificata dalla sua splendida immagine. Una silhouette che supera l’immaginazione, conquista migliaia di like, tra i complimenti increduli.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Intramontabile, il fascino della showgirl continua a sedurre, senza mai perdere un grammo della sua potenza.