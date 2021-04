Melissa Satta, “pronta a partire”: è bellissima, il web è pazzo di lei – FOTO

Melissa Satta è sempre bellissima e affascinante: la showgirl poco fa ha piazzato in rete una fotografia meravigliosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Melissa Satta è molto attiva sui social network e regala spesso scatti interessanti e magnifici ai suoi followers. La nativa di Boston non nasconde mai il suo fascino e la sua bellezza, anzi riesce sempre ad intrigare tutti con la sua esplosività. La 35enne si allena con costanza e con rigore e sfodera un fisico meraviglioso che fa incantare tutti.

La showgirl ha vissuto alcuni mesi alquanto turbolenti dal punto di vista sentimentale. Dopo la nuova rottura con il marito Kevin-Prince Boateng, la modella è uscita allo scoperto e la sua relazione con Mattia Rivetti non è più un segreto. Melissa, in ogni modo, ha postato sui network l’ennesimo scatto superlativo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Anna Tatangelo strepitosa in canotta, la temperatura sale: décolleté illegale – FOTO

Melissa Satta bellissima: il web è pazzo di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elenoire Casalegno, la carbonara e gli shorts da urlo: donna fantastica – FOTO

L’ultima fotografia di Melissa Satta non è di certo passata inosservata: il web è praticamente pazzo di lei e i commenti lo dimostrano. “Numero 1 la più bella”, “Che spettacolo”, “Un incanto”, “La classe non è acqua”, “Bravissima e bellissima”, “Il top”, si legge.

La showgirl e modella indossa jeans super aderenti e stivaletti: la sua classe è semplicemente immensa. La canotta bianca e la camicetta di jeans aperta lasciano i followers senza fiato. Il suo viso è accecante come sempre, anche se questa volta gli occhiali coprono il suo sguardo. La Satta, tramite la didascalia, ha dato appuntamento ai suoi seguaci per la puntata di Drive Up del prossimo sabato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

La classe 1986, nella giornata di ieri, ha fatto sognare i suoi ammiratori condividendo uno scatto in cui indossava un completo d’allenamento pazzesco e aveva il suo ventre incredibile totalmente scoperto.