Michelle Hunziker, look retrò e scollatura che seduce, devastante – FOTO

Michelle Hunziker sfoggia un look retrò che fa impazzire i suoi fan: la conduttrice è bella e seducente nel suo completo blu

Michelle Hunziker è recentemente tornata al timone di Striscia la Notizia assieme al collega e amico Gerry Scotti. La simpatia e l’affabilità della conduttrice svizzera hanno conquistato fin dagli esordi i telespettatori, che sono affezionatissimi a lei e la seguono in ogni sua esperienza televisiva. Oltre ad essere una donna di spettacolo, la Hunziker è anche una mamma e moglie impeccabile: le sue tre figlie, Aurora, Sole e Celeste, sono la luce dei suoi occhi, e per loro mamma Michelle farebbe di tutto. Poche ore fa, la presentatrice ha mostrato in anteprima il look per la puntata di Striscia la Notizia: outfit retrò con una scollatura che conquista.

Michelle Hunziker, lo SCATTO con un look retrò: scollatura devastante

“Look… un po’ retrò, un po’ anni 90 come piace a me!!!“, ha scritto la Hunziker nella didascalia dello scatto pubblicato pochi minuti fa. Michelle, che si sta preparando per la puntata di Striscia la Notizia, ha voluto mostrare in anteprima il proprio outfit, un tailleur di colore blu e dotato di una scollatura devastante.

Il completo, che si intona perfettamente con la pelle candida della conduttrice svizzera e con la sua chioma bionda, esalta ogni minimo dettaglio del look: dal rossetto sgargiante ai bottoni color oro. I fan, che sono rimasti ipnotizzati di fronte alla bellezza di Michelle, non si sono trattenuti dal rivolgerle i loro apprezzamenti: “Deliziosa“, “Bellissima e simpaticissima“.

Michelle rinnova ai followers l’appuntamento di questa sera con Striscia la Notizia. Lo scatto, allo stato attuale, ha già conquistato i likes di oltre 18mila utenti.