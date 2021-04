Morgan e Asia Argento romantici su Clubhouse: arriva incredibile proposta

La coppia Asia Argento Morgan torna a far parlare di sé. Tra i tanti addii, scontri e riappacificazioni, un nuovo capitolo sembra riaprirsi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco “Morgan” Castoldi (@morganofficial)

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. La coppia Morgan e Asia Argento ricalca a pennello questi versi del brano di Antonello Venditti “Amici mai”.

Dopo liti, abbandoni, ritoni e rotture, lo sfratto di lui in quanto non pagava gli alimenti della figlia, i due tornano a stupire. Sembrerebbe che il loro amore possa scrivere un nuovo capitolo. Il colpo di scena è arrivato direttamente da Clubhouse, nuovo social tra i più in voga del momento.

LEGGI ANCHE > Storie Italiane, il racconto agghiacciante di Asia Argento: “Una maledizione”

Morgan e Asia Argento: su Clubhouse ripercorrono il loro amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento)

LEGGI ANCHE > Asia Argento sulla partecipazione all’Isola dei Famosi: “Neanche morta”

Un ritorno nell’aria per Asia Argento e Morgan? L’indiscrezione arriverebbe da Clubhouse. Intenti a dialogare pacificamente in una stanza una proposta ha catturato l’attenzione. E’ stata Asia a rilanciare al cantante la possibilità di tornare insieme non ricordando il motivo della loro rottura. Riflessione su Morgan esprime il suo punto di vista: “Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Tremava come un bambino nel buio.”

La risposta ha reso felice la Argento che replicato: “Dobbiamo rimetterci insieme. Ci amavamo moltissimo. Godevo quando ti vedevo suonare in tour con i Bluevertigo.” Parole che toccano il cuore di Morgan che coglie l’occasione al volo chiedendo alla ex quando questo avverrà.

Forse la loro storia d’amore potrà quindi avere una nuova chance. I due si sono allontanati quasi 15 anni fa. Nel loro dialogo su Clubhouse hanno ripercorso le tappe della loro storia e i numerosi aneddoti vissuti insieme.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento)

Oltre a un possibile ritorno di fiamma sembrerebbe che Morgan e Asia collaboreranno con un progetto inedito. Secondo alcune indiscrezioni potrebbero incidere un nuovo singolo insieme.