La “Puccini” li distrugge tutti: una “Vittoria” importante

Chi ha vinto la gara di share tra la Rai e Mediaset? Scopriamo insieme quali sono stati gli ascolti tv di ieri sera, Puccini o Blasi?

Su Rai 1 è andata in onda il secondo episodio di La fuggitiva, la fiction che ha come protagonista l’attrice Vittoria Puccini. La storia di Arianna sta conquistando settimana dopo settimana una cerchia sempre più ampia di persone. Su canale 5 invece si è tenuta una nuova puntata dell‘Isola dei famosi in compagni di Ilary Blasi, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

LEGGI ANCHE>>>>Il film che ha conquistato tutti è su Netflix, potrebbe vincere un Oscar

Ascolti tv ieri sera: Vittoria Puccini o Ilary Blasi?

LEGGI ANCHE>>>Isola dei Famosi, il futuro di Elettra Lamborghini: “Scomparirò dalla vostra vista”

Se domenica Mediaset aveva visto uno spiraglio di luce con la prima puntata di Avanti un altro anche di sera, ieri gli ascolti tv sono di nuovo calati e la Rai ha avuto la meglio ancora una volta. Vittoria Puccini con La fuggitiva si è conquistata una media di 5.079.000 spettatori pari al 20.8% di share. Ilary Blasi, anche se per poco, si è dovuta accontentare del secondo posto con una media di 3.439.000 spettatori pari al 19.9% di share. Anche per i programmi nel pomeriggio la Rai con La vita in diretta ha superato Pomeriggio Cinque del 0,3%. Differenze che sembrano minime ma in realtà per le reti televisive sono molto importanti. Canale 5 però si è conquistato il primo posto con Avanti un altro, nella fascia pre tg, battendo l’avversario L’Eredità. A quanto pare Paolo Bonolis è una garanzia per Mediaset che ha deciso di puntare più su di lui lasciandogli anche la fascia in prima serata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Questa sera la Rai manderà in onda una nuova puntata della fiction Leonardo, invece su Canale 5 ci sarà la Champions League: Paris Saint Germain contro Bayern Monaco.