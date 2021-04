Rimedi naturali per migliorare l’umore: come svoltare la giornata con naturalezza!

Tutti i rimedi naturali più efficaci per tirare su l’umore. Quello che c’è da sapere per andare a intervenire sul tono dell’umore con questi consigli!

Questa società ci impone dei ritmi velocissimi che vanno ad influenzare il tono dell’umore. I disturbi legati all’umore sono molteplici e sono associati molto spesso ad un aumento dello stress e dell’ansia. Infatti questi due fattori sono i principali colpevoli della perdita del buonumore.

Per fortuna esistono molti rimedi naturali che possono apportare ad un miglioramento del proprio umore. In particolare ci sono delle erbe aromatiche, spezie oppure agrumi che possono aiutarci ad alleviare sia l’ansia che lo stress.

LEGGI ANCHE –>Quali sono i rimedi naturali per combattere stanchezza mentale e affaticamento? Eccone 10

Rimedi migliori capaci di migliorare l’umore

Uno dei principali ingredienti utile a migliorare l’umore è assolutamente lo zafferano. I principi attivi che sono contenuti nello zafferano hanno molteplici effetti sul sistema nervoso e, quindi, vanno a migliorare quello che è il tono dell’umore andando anche a limitarne gli sbalzi. Per avere un buon effetto non dovrete far altro che fare un’infusione di zafferano in un po’ di acqua calda.

In questo modo andrete a donare al vostro organismo la crocina e la safrenale che andranno a favorire la produzione di neurotrasmettitori, responsabili del buon umore.

Anche l’arancia, ricchissima di vitamine, soprattutto del gruppo C, è davvero ottima per combattere ansia, stress e spossatezza. Infatti questo agrume va a stimolare la sintesi di adrenalina e noradrenalina, due sostanze che vanno a regolare sia la reattività che l’energia. I

Potete sia optare per la classica spremuta, ma anche inserirne qualche goccia in un umidificatore o un diffusore di aromi o di essenze.

La cannella, invece, è una spezia molto utile per migliorare il buon umore e andare a diminuire il livello di ansia. Potete consumare questa spezia, anche abbastanza facilmente, sottoforma di polvere (magari sul vostro cappuccino).

Potete anche utilizzarla come olio essenziale in modo da allontanare quel senso di stanchezza e spossatezza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Anche il basilico ha un’immediata azione calmante sulla mente. Potete, in questo caso, usare questa pianta sfruttando qualche foglia per preparare degli infusi, in modo da assicurare un totale relax durante la giornata.