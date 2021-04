Sabrina Ferilli, lo straordinario gesto: aiuto senza precedenti

L’attrice Sabrina Ferilli si è resa protagonista di un gesto di massima generosità. Ha deciso di aiutare un uomo, un operaio, licenziato “a causa” della fiction di cui è protagonista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Svegliati Amore Mio (@svegliatiamoremio)

Sabrina Ferilli è apparsa recentemente sugli schermi di Canale 5 come protagonista della fiction Svegliati Amore Mio, conclusasi il 7 aprile scorso. Nello sceneggiato si racconta la storia struggente di una madre, Nanà Santoro, interpretata proprio dalla Ferilli, che deve affrontare il dolore lancinante della lotta contro la malattia della figlia Sara, affetta da leucemia. La storia intersecherà varie sottotrame e l’intervento di diversi personaggi, uniti dallo scontro contro l’acciaieria Ghisal, artefice dell’emissione di polveri sottili, che hanno compromesso la salute di molte persone.

Ne deriverà una sociale contro il padrone della stessa azienda. Tanti colpi di scena e turbine di sentimenti poiché le vicende narrate sono tratte da una storia accaduta concretamente.

Ancora una volta, però, realtà e finzione si mescolano poiché la messa in onda della fiction ha causato il licenziamento di un operaio della ArcelorMittal. Cosa è successo?

LEGGI ANCHE –> Stefania Orlando, le stories insospettiscono: critiche che la mettono a dura prova

Sabrina Ferilli si schiera contro i più deboli. E’ a sostegno di un operaio licenziato

LEGGI ANCHE –> Alessia Marcuzzi sospende conduzione de “Le Iene”: il motivo

Riccardo Cristello, 45 anni e padre di due figli, è un operaio di Taranto di ArcelorMittal. L’uomo è stato licenziato perché reo di aver condiviso su Facebook un post in cui invitava i suoi contatti a guardare l’opera Svegliati Amore Mio. Gli sceneggiatori sono Simona Izzo e Ricky Tognazzi, i quali hanno voluto mettere il focus su fatti realmente accaduti.

Cristello è stato investito da molta solidarietà, anche da personaggi celebri. Sabrina Ferilli ha fatto di più, si è resa protagonista di un gesto d’incommensurabile generosità. Proprio perchè colpita dalla storia che lei stessa ha raccontato attraverso le immagini andate in onda su Canale 5, ha deciso di rendersi disponibile nel pagare lo stipendio dell’operaio e a sostenere le spese legali contro l’azienda che lo ha messo alla porta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Svegliati Amore Mio (@svegliatiamoremio)

Il sindacato Usb di Taranto nel frattempo ha ringraziato l’attrice romana per la per la sensibilità e la solidarietà dimostrate ed è stato reso noto che la stessa Ferilli si sarebbe già messa in comunicazione telefonica con Riccardo Cristello.