Canzone Segreta finirà questa settimana. Duro colpo per la conduttrice Serena Rossi che si trova costretta a passare il testimone. Il palinsesto cambia e subentra Carlo Conti.

Venerdì 16 aprile andrà in onda su Rai 1 in prima serata l’ultima (la quinta) puntata del programma televisivo Canzone Segreta. Il programma è stato condotto magistralmente dalla poliedrica Serena Rossi che è entrata nel cuore di milioni di italiani.

Lo show condotto da Serena Rossi sarebbe dovuto andare in onda con delle puntate aggiuntive, quella di venerdì 16 e 23 aprile. Il palinsesto Rai però è cambiato improvvisamente e la bella napoletana sarà costretta a passare il testimone a Carlo Conti per la seconda stagione di Top 10 sullo stesso canale.

LEGGI ANCHE —-> Netflix, la piattaforma annuncia una novità. A giugno uscirà la quarta stagione di…

Serena Rossi e la fine del programma, quali sono le novità?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai1 (@rai1official)

LEGGI ANCHE —-> La “Puccini” li distrugge tutti: una “Vittoria” importante

A malincuore Serena Rossi dovrà passare in anticipo il testimone al conduttore Carlo Conti. La sua avventura da presentatrice finisce a Canzone Segreta ma sicuramente l’attrice avrà tantissimi progetti per cui lavorare.

Per l’ultima puntata di Canzone Segreta si sta pensando ad una puntata speciale e non mancheranno le sorprese, per salutare il pubblico di Rai 1 tantissimi ospiti sono pronti a far sognare gli italiani.

Saranno presenti per l’ultima puntata di Canzone Segreta Anna Valle, Enrico Brignano, Giancarlo Giannini, Massimo Ghini, Simona Ventura e Valeria Fabrizi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai1 (@rai1official)

Un addio in grande stile che non deluderà nessuno. Serena Rossi, conduttrice, attrice, cantante napoletana, ha saputo regalare forti emozioni. La sua professionalità innata ha evidenziato le sue innumerevoli doti. E’ molto piaciuta anche per la forte empatia che ha avuto con gli ospiti del programma.

Il pubblico premia la prima edizione di Canzone Segreta, si mostra soddisfatto sui social e per questo il format verrà riproposto tra non molto.