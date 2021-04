Stasera Italia, lite in diretta: la situazione sfugge di mano – VIDEO

Stasera Italia, la discussione sfocia in una pesante lite a colpi di sedia…la situazione sfugge di mano. Di chi stiamo parlando?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stasera Italia (@staseraitalia)

Stasera Italia è uno dei principali talk delle reti Mediaset. Trasmesso su Rete 4, da anni si propone per affrontare le più spinose questioni che si annidano nel nostro paese. Politica, sanità, economia…insomma, argomenti che meritano di essere approfonditi. Per fare questo, ogni puntata accoglie ospiti, un’occasione altresì per abbracciare diversi punti di vista.

Ovviamente in un paese democratico ognuno dovrebbe essere libero di esprimere la propria opinione per come meglio crede senza il timore di ripercussioni polemiche o addirittura violente. Qualche anno fa gli studi di Stasera Italia si sono resi involontariamente protagonisti di una pesante lite sfociata in vere e proprie forme di violenza. La lite è ancora oggi nota.

LEGGI ANCHE -> Federica Panicucci, quale lavoro svolgeva prima di diventare famosa?

Stasera Italia, volano sedie: la scena grottesca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stasera Italia (@staseraitalia)

LEGGI ANCHE -> Fedez, tra i più pagati: a quanto ammontano i profitti social?

Era il 2019, quando lo studio del talk diventa luogo di un evento quasi di pugilato. I protagonisti sono Vittorio Sgarbi (il che non stupisce così tanto, il critico d’arte infatti ha avuto diversi litigi epici in televisione) e Giampiero Mughini. Si parlava di politica ed all’improvviso un’incomprensione tra i due sfocia in parolacce da parte di Sgarbi alle quali Mughini inizialmente risponde con un semplice “E’ imbarazzante!”.

Esclamazione che fa partire la “miccia” al critico d’arte il quale persevera con accuse e nominando anche persone lì assenti, nello specifico Silvio Berlusconi verso il quale proferisce parole non tanto lodevoli.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini Da #StaseraItaliaEstate del 24 luglio 2019#VeryNormalTRASH pic.twitter.com/bkhpCboUxL — LALLERO (@see_lallero) July 24, 2019

Una degenerazione repentina, i presenti in studio non riescono a sedare la lite che è arrivata nella fase più accesa. Si tenta di inviare un servizio per calmare gli animi ma il tutto sfocia con una sedia lanciata da Sgarbi a Mughini.