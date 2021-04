Jeans unisex, stile tomboy: Tommaso Zorzi ci insegna come indossare questo must have della Primavera 2021!

Pronte per copiare il look di Tommaso Zorzi? L’opinionista dell’Isola del Famosi ci mostra un paio di jeans dritti a vita alta che rispondono a pieno alle tendenze denim della Primavera Estate 2021. impossibile non prendere spunto, sono irresistibili!

Dopo la vittoria del Grande Fratello 5, Tommaso Zorzi si diletta sui suoi profili social divertendo i fan con performance musicali, balletti e selfie che esprimono ed esaltano la libertà di essere sempre sé stessi, senza alcun limite.

Autore del libro Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri, questo personaggio televisivo dal profilo in crescita (che supera l’1,8 milioni di followers!) regala anche preziosissime lezioni di stile. Tra uno scatto e una risata, Tommaso Zorzi non rinuncia a tenersi aggiornato in fatto di tendenze moda e diventa per noi fashioniste una vera e propria icona di stile!

Tommaso Zorzi, vogliamo i tuoi jeans a vita alta: via al tomboy style! 🌈

Il 26enne italiano ha debuttato su Mediaset Play con “Il punto Zeta“. Molto criticato, gli ascolti del programma sono rimasti bassi: in rete è stato definito un maxi flop.

Il giovane vincitore del GFVip è oggi al centro dell’attenzione nel piccolo schermo, tant’è che questo insuccesso non era stato previsto. E’ stato dedotto che il target che segue Zorzi è composto per lo più da giovani instagramers e lui non è un personaggio che ha saputo coinvolgere anche il pubblico Mediaset.

Ma nell’attesa di scoprire come farà il giovane talento delle allusioni sessuali a recuperare questo imprevisto, noi ci concentriamo sui suoi outfit da urlo!

Tommaso Zorzi ci insegna che il total denim continua ad essere una scelta di tendenza. Per lo più se abbinato alle sneakers bianche Adidas Stan Smith. Un look dal sapore anni ’90 che fa letteralmente impazzire…

Grazie Tommy, lo stile tomboy sarà la nostra scelta per questa Primavera!