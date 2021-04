Un Posto al Sole anticipazioni 13 aprile: Roberto in pericolo. Senza saperlo, si ritroverà faccia a faccia con l’uomo che sta sabotando i Cantieri

Franco ha sempre più ragione di credere che sia proprio Gargiulo il responsabile di quello che sta succedendo ai Cantieri. Ora vuole l’aiuto di qualcuno che lo aiuti a farlo confessare così per chiudere definitivamente questo caso che va avanti da settimane.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Intanto Roberto Ferri si ritrova faccia a faccia senza saperlo con la persona che è dietro a tutto questo: Pietro Abbate, il mandante dei sabotaggi dei Cantieri. Cosa succederà? L’imprenditore è sempre di più in pericolo e ancora non si è reso conto di quanto stia diventando complicata questa situazione. Intanto Roberto farà una frecciatina che si rivelerà molto dolorosa per Raffaele, e sarà Ornella a rivendicare il suo amato marito.

Speranza inizia a portare un po’ di scompiglio nella vita di Vittorio che sta aspettando Alex, dopo averle promesso che le rimarrà fedele nonostante la loro rottura momentanea. Ma non solo lui: non lascerà indifferente neanche il giovane artista Samuel.