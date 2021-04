Uomini e Donne anticipazioni: Massimiliano esclude Vanessa dal trono? Il tronista ha deciso di lasciare a casa la corteggiatrice: la sua reazione

Continua il percorso di Massimiliano a Uomini e Donne come tronista: stiamo parlando di uno dei volti più giovani che sia mai passato per lo studio di Maria De Filippi. Di recente ha assistito a degli scontri molto accesi tra le sue corteggiatrici, tutto è stato provocato dall’arrivo di Federica che ha messo in discussione i percorsi già avviati delle sue nemiche. In questa puntata lo abbiamo visto portare fuori Eugenia e Federica, lasciando Vanessa a casa. Con le due le cose sembrano procedere a gonfie vele ma Eugenia ha davvero tante insicurezze riguardo il loro rapporto e ha paura che tra di loro non ci sarà mai nulla.

Uomini e Donne, Massimiliano lascia Vanessa a casa

"Mi fa male vederti così vicino, così coinvolto…" La reazione di Eugenia dopo aver visto l'esterna di Massimiliano con Federica! #UominieDonne pic.twitter.com/Jk5dwwdy8L — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 13, 2021

Dunque, se con Federica è scattata un’attrazione fisica difficile da sottovalutare mentre con Eugenia è scattata un’attrazione mentale che lo sta mettendo veramente in crisi. Fuori da questo bivio sembra rimanere Vanessa, che ha visto il tronista diviso tra due fuochi e si è sentita esclusa. Seduta sulla sua sedia rosa in disparte, ha capito di non essere nei pensieri di Massimiliano e si è ritrovata sull’orlo delle lacrime. Il tronista è molto confuso e non sa come comportarsi, con Federica si trova molto bene ma l’ha appena conosciuta mentre Federica è la prima persona con cui è uscito nel programma ed è la prima con cui si è scambiato un bacio.

"Ma la razionalità vuol dire che una persona non ha carattere?" #UominieDonne pic.twitter.com/KksalU3YJ5 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 6, 2021

Eugenia intanto ha tante insicurezze riguardo il loro rapporto e teme sempre di più di andare via da sola e con il cuore spezzato.