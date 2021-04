Uomini e Donne, proposta di matrimonio a sorpresa: lacrime in studio. Salvio e Luisa sono tornati dove tutto è cominciato per prendere una importante decisione

Bentornati Luisa e Salvio 🤩 Vi ricordate del loro percorso a #UominieDonne? pic.twitter.com/JdUlliY3CI — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 13, 2021

Oggi a Uomini e Donne tutti i protagonisti del programma hanno vissuto una bellissima emozione. Tutto è cominciato quando Maria ha fatto entrare in studio Luisella e Salvio, due persone che si sono conosciuti nel programma un paio di anni fa. Hanno cominciato una storia proprio sotto lo sguardo attento delle telecamere, e quando hanno capito di essere fatti l’uno per l’altro hanno deciso di lasciare il programma per proseguire fuori la loro conoscenza. A distanza di due anni, hanno deciso di tornare per raccontare come sta andando la loro storia.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Uomini e Donne, Salvio e Luisa sono tornati in studio per raccontare come va la loro storia: poi arriva la sorpresa

Una sorpresa per Luisa da parte di Salvio 💞 #UominieDonne pic.twitter.com/WwJLCBLJYs — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 13, 2021

Lei cucina troppo e lui la fa ridere tantissimo, le loro giornate si susseguono tra scherzi e gesti di un amore che non pensavano più di poter provare. La loro storia ha retto alla convivenza, alla quarantena che ci ha costretti in casa per settimane intere senza uscire e vedere nessuno, e hanno proprio capito di amarsi tantissimo e di voler rimanere insieme per tutta la vita. Per questo motivo, lui prendendole le mani, le ha chiesto di sposarlo. Lei è scoppiata a piangere e lo ha ringraziato per tutto l’amore che le da tutti i giorni, che vuole invecchiare con lui e passarci insieme il resto della sua vita.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Si sono baciati e poi abbracciati, Maria ha fatto partire la musica e hanno ballato per l’ultima volta lì dove tutto è cominciato tanto tempo fa.