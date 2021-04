Nel pomeriggio di ieri, due donne sono state uccise in una sparatoria in un appartamento, poi dato alle fiamme con all’interno un neonato.

Due donne sono state uccise in un appartamento di Washington, negli Stati Uniti. Secondo quanto ricostruito dalle autorità statunitensi, una persona avrebbe sparato alle due vittime e ad un’altra donna, rimasta ferita, poi avrebbe dato fuoco all’abitazione, all’interno del quale si trovava anche un neonato. Sul posto sono arrivate le squadre di emergenza ed i vigili del fuoco. Purtroppo per le due donne non c’è stato nulla da fare, mentre il piccolo e l’altra donna sono stati trasportati in ospedale.

Usa, strage in un appartamento: uccise due donne, ferito un bambino ed una terza donna

Un’altra sparatoria sconvolge gli Stati Uniti. Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 12 aprile, a Washington, una persona avrebbe assassinato due donne e ferito una terza a colpi d’arma da fuoco in un’abitazione a sud-est della città. Dopo la sparatoria, scrive la redazione di Nbc News, l’aggressore avrebbe appiccato un incendio che ha avvolto la casa e sarebbe fuggito.

In seguito alle segnalazioni, presso l’appartamento sono arrivati i vigili del fuoco ed i paramedici. I pompieri hanno domato le fiamme e ritrovato le tre donne. Purtroppo per due di loro non c’è stato nulla da fare ed i paramedici hanno dichiarato il decesso sul posto. La terza donna è stata trasportata in ospedale, ma non si conoscono le sue condizioni. In ospedale anche un neonato che si trovava nell’appartamento al momento della tragedia. Anche le condizioni del piccolo non sono state rese note.

La polizia ha avviato le indagini per chiarire i fatti ed ha avviato le indagini per rintracciare il responsabile dell’orrore che al momento risulta essere ricercato. Le autorità non hanno rivelato ulteriori dettagli sull’accaduto e sui collegamenti tra le vittime e l’aggressore.