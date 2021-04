Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, tutta la verità sulla loro separazione

L’attrice Vittoria Puccini racconta il perchè della fine del matrimonio con Alessandro Preziosi: ecco cosa è accaduto

Un tempo era la coppia “perfetta”, nei modi d’amare e nelle interpretazioni professionali. Parliamo di Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini, due attori “Big” dello spettacolo italiano. Come accaduto in diverse “favole”, anche la loro è iniziata direttamente sul set di registrazione.

A quel punto, i due spinti da uno stesso desiderio di apparire in tv e allo stesso tempo marciare sullo stesso binario hanno dato vita ad un “duetto” unico e inseparabile. Una “macabra” sorpresa per i fan arrivò, però, sei anni dopo la loro prima conoscenza. Tra gli inserti dei settimanali gossip si leggeva dell’improvvisa rottura tra Puccini e Preziosi.

Il convolo a nozze, coronamento di un sogno, aveva portato alla luce, la bellissima Elena, che ha sofferto e non poco la lontananza dei genitori. Ma grazie a loro è riuscita ad imprimere nel proprio dna, il coraggio e il desiderio di “volare” con il pensiero, affidandosi alla recitazione

Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, la fine di una storia d’amore: il pensiero di lei

Se ancora non ci erano chiare le dinamiche che hanno portato ad una separazione netta in amore, tra Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, ora le cose cambiano. Non è il tempo a darci le risposte, bensì uno dei due ex della coppia.

In un’intervista rilasciata a “Tv Magazine”, la 39enne attrice fiorentina ha precisato ai fan il vero motivo per cui, tutto ad un tratto ha scelto di cambiare “aria”. In realtà è stata una decisione presa quasi in comune, tra due persone, nel pieno rispetto dell’uno e dell’altra.

Volete sapere come è andata a finire la “storia” d’amore tra i due attori? Non è una puntata di “Beautiful”… o quasi, potrebbero pensare gli appassionati di una coppia che quando venne fuori, fece assai clamore, al pari del Principe Filippo e la Regina Elisabetta II.

In questo caso però le gerarchie piramidali non valgono il “gioco della candela”. “E’ venuta a mancare la sintonia, l’impossibilità di trarre fuori il meglio da dentro ciascuno di noi due” -.

Queste le parole di una Vittoria, quasi quasi dispiaciuta di un gesto che in cuor suo magari non avrebbe voluto, ma il destino ha deciso per lei… Anche se, si sa, l’amore è questo: ha un inizio, una fine e delle volte, fa giri immensi prima di tornare a “cantare”…