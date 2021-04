YesGossip: ecco a voi i tre nomi che impazzano sul web e che riescono a catalizzare l’attenzione della popolazione social. Tre bellezze inaudite

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Il gossip non va mai in vacanza lo sappiamo e noi di YesLife lo monitoriamo giorno dopo giorno. I vip più cliccati e cercati del momento? Diversi, anche perché le tendenze cambiano di giorno in giorno ma di certo ci sono alcuni nomi che piacciono e sono seguiti più di altri.

Nella nostra top 3, al momento, ci sono tre stelle del firmamento. Tre numeri uno, ognuno in un campo diverso, dalla musica ala tv fino allo sport. Sono Federica Pellegrini prossima alle Olimpiadi di Tokyo, Nunzia De Girolamo, la ex parlamentare ormai catapultata nel mondo della tv con il suo programma “Ciao Maschio” ed Elodie, la cantante da sempre amata dal suo pubblico che dopo la partecipazione ha Sanremo totalizza giorno dopo giorno un boom di reazioni. Vi raccontiamo gli ultimi aggiornamenti su di loro.

LEGGI ANCHE –> Alex Britti, l’omaggio al mare di Ostia: messaggio emozionante che arriva ai fan – FOTO

YesGossip: i tre volti che superano tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

LEGGI ANCHE –> Al Bano e la decisione che spiazza tutti: “L’ho fatto perché..”

Oltre un milione di follower che la segue ogni giorno e un fisico da nuotatrice professionista che oltre i muscoli scolpiti e tonici è sinonimo di femminilità e classe. Federica Pellegrini è tornata ad allenarsi, è tornata in acqua ed ora esiste un solo obiettivo: i giochi olimpici. Scatto in bianco e nero per lei mentre esce proprio dalla vasca. Cuffia in testa e costume intero, muscoli delle braccia in primo piano ed è subito un tripudio di like e commenti. Una statua sensuale è la campionessa olimpica che attivissima sui social ci mostra giorno dopo giorno i suoi allenamenti.

E da una bellezza dai colori chiari, passiamo ad un’altra dai colori decisamente più intensi. Parliamo di Elodie, la reginetta del pop italiano e della sensualità, mai sgarbata sui social. Ieri sera veli la bella compagna di Marracash, con solo un asciugamano addosso ha fatto letteralmente girare la testa ai suoi 2,4 milioni di follower. Piccolo escamotage per intrigare il contenuto? Il filtro da elfo dei boschi.

Ed infine una donna matura ma che nel fiore dei suoi anni emana tutta la sua sensualità. Parliamo dell’ex ministro Nunzia de Girolamo che in versione presentatrice manda su di giri proprio tutti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

E anche mentre si prepara per andare in puntata non è da meno. Con la sua scollatura sopra le righe, davanti allo specchio, mentre si mette il rossetto, catalizza l’attenzione della sua popolazione social che la inonda di emoticon di apprezzamento. E in queste ore chi saranno i volti vip che conquisteranno le prime posizioni del gossip? Staremo a vedere!