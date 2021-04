Ad Arese il primo campo di tulipani “u-pick” d’Italia – VIDEO

I colori cangianti di 370.000 tulipani illuminano le campagne lombarde. Quello che Edwin Koeman e la sua compagna hanno creato in un campo incolto di Arese, in provincia di Milano, è un piccola oasi di serenità: si tratta del primo e più grande campo di tulipani “you-pick” in Italia.

Un’avventura iniziata nel 2017 quando Edwin Koeman e la sua compagna Nitsuhe Wolanios, olandese di nasciata, commercianti di bulbi e una vera e propria passione per il bel Paese, ha avuto l’idea di ricreare un angolo di Olanda nel cuore della pianura padana.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> La Filarmonica della Scala torna a suonare: l’intervista al vice presidente – VIDEO

L’avventura di due olandesi a Milano: ecco “Tulipani italiani”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tulipani Italiani (@tulipani_italiani)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Studio Murena, stile e ricerca musicale nella Milano underground

Due ettari di terreno e circa 450 varietà di bulbi. “Tulipani italiani” è il primo vero e proprio campo di tulipani “u-pick Field” d’Italia e rappresenta un angolo di colore e stile olandese in provincia di Milano.

Noi di YesLife abbiamo intervistato Edwin Koeman che insieme con la sua compagna Nitsuhe Wolanios hanno avuto l’idea di trasformare un pezzo di terreno della pianura padana in un angolo di Olanda.

Edwin, cosa possono fare i visitatori nel vostro campo di tulipani?

“I visitatori possono venire e raccogliere con un secchio o un cestino fornito da noi i tulipani che più preferiscono. C’è un ticket di ingresso pari a 5 euro con il quale è possibile raccogliere due tulipani. Qualora però una persona volesse raccoglierne di più deve contribuire con un euro per ogni fiore raccolto. Molte persone vengono qui per raccogliere i fiori ma molti vengono anche per fare le foto“.

Come mai vi è venuta questa idea?

“Provengo da una famiglia di coltivatori di tulipani. Ho sempre lavorato nel mondo dei fiori e dei bulbi e in passato ho venduto in tutto il mondo bulbi di fiori. Poi ho visto che mio fratello negli Stati Uniti ha creato un campo u-pick di tulipani e l’idea ha avuto un grandissimo successo così ho pensato che fosse possibile anche in Europa“.

Come mai hai scelto proprio l’Italia?

“Sapevo che agli italiani piacciono molto i fiori e soprattutto quelli grandi come i tulipani. Poi parlavo l’italiano e ho sempre adorato questo Paese. Quando siamo arrivati qui abbiamo subito cercato un terreno vicino Milano visto che questa è una zona molto abitata e così abbiamo iniziato nel 2017“.

Il suo campo è molto frequentato?

“L’attività è andata molto bene fino all’anno scorso a causa del Covid. L’anno scorso durante il lockdown non abbiamo potuto aprire e quest’anno c’è un calo perché con la zona rossa non ci si può spostare tra comuni“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tulipani Italiani (@tulipani_italiani)

Già, il covid. L’epidemia ha colpito duramente il settore. Basti considerare che il lockdown della scorsa primavera, ha segnato profondamente l’Europa intera facendo registrare perdite pari a circa 1,7 miliardi di fatturato.