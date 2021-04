Andrea Zenga non è rimasto in contatto una persona sola dopo il GF Vip

Zenga fa chiarezza sui rapporti attuali con una determinata persona, rivela che non si sono tenuti in contatto dopo il reality

Andrea Zenga uscito da pochi mesi dalla casa del Grande Fratello Vip, dopo un’esperienza ricca di colpi di scena ed emozioni. Dove ha anche incontrato l’amore, parliamo di Rosalinda Cannavò. Tra i due le cose vanno alla grande, procede tutto nel migliore dei modi e addirittura convivono a Milano. Il motivo principale della convivenza è dovuto al coronavirus ma a loro sembra non dispiacere di aver accellerato i tempi.

Andrea Zenga si apre sulla storia con l’ex ragazza

Il figlio di Walter Zenga spiega che alla sua uscita dal reality non si è mai sentito con l’ex fidanzata storica, Alessandra Sgolastra. Forse lei pretendeva spiegazioni secondo alcuni, dal momento che subito dopo essersi lasciati lui si è buttato a capofitto in una nuova storia d’amore con Rosalinda. Zenga però sostiene che secondo lui non ci è rimasta male la Sgolastra che lui si sia fidanzato con un’altra. Anche perché a quanto dice il giovane è stata proprio lei a metter fine alla loro relazione, nonostante entrambi si fossero allontanati. Tra i due si percepivano già grossi problemi ai tempi di Temptation Island, hanno infatti partecipato al programma delle coppie.

Lei era apparsa decisamente troppo vicina al tentatore Andrea Cerioli che addirittura in un video le ha sfiorato il fondoschiena e lei non aveva fatto o detto nulla. Erano emerse dinamiche di coppia difficili da gestire ed era chiaro che qualcosa non andasse fra loro. Nonostante siano usciti separati dal programma, alla fine sono tornati insieme. Ma poco tempo fa hanno rotto nuovamente il fidanzamento e definitivamente questa volta. Proprio qui entra in scena Rosalinda che conquista a poco a poco e in punta di piedi il cuore di Zenga.

Lei che era fidanzata da 10 anni con un ragazzo, che è anche entrato nella casa del Grande Fratello Vip per salutarla, non ha resistito al fascino del giovane Zenga. I due si sono innamorati in modo tenero e romantico, facendo sognare tutti i fan. Il loro rapporto è nato piano piano, non subito ma verso quasi la fine quando hanno avuto l’occasione di conoscersi meglio.