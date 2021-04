Adua Del Vesco bella come non mai: il commento di Andrea Zenga. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo un lungo periodo lontana dalla televisione e dalle fiction, che per tanto tempo sono state la sua vita “reale”, è tornata nel reality raccontando di aver archiviato la sua vita da attrice e di essersi trasferita a Milano dove ha cominciato a studiare all’università. Nella casa è tornata a conquistare tutti, soprattutto quando ha rivelato tanti segreti che aveva nell’armadio e ha risolto tanti suoi problemi personali.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Adua Del Vesco bellissima nell’ultimo scatto di Instagram, oppure “Meraviglia” come direbbe Andrea Zenga

Nella casa Adua è tornata a farsi chiamare Rosalinda, ha parlato della sua storia d’amore che proseguiva da dieci lunghi anni e alla fine ha deciso di chiuderla per gettarsi tra le braccia del bellissimo Andrea Zenga che aveva sempre dimostrato un certo interesse per lui. Ora che è fuori, si sta godendo la sua nuova quotidianità insieme a lui, felice come non lo è mai stata prima nella vita.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Nelle ultime ore, Adua ha pubblicato uno scatto sul suo profilo di Instagram e Andrea non ha esitato a commentare: “Meraviglia” ha scritto, seguito da un cuoricino.