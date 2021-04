Albano Carrisi, quali sono le condizioni di salute del cantante

Albano Carrisi si racconta svelando quali sono le condizioni di salute dopo aver fatto il vaccino anti-Covid.

Sicuramente quello di Loredana Lecciso è un profilo social più aggiornato rispetto a quello del compagno, Albano Carrisi. L’amatissimo cantante infatti appare in questo scatto pubblicato dalla stessa in occasione delle festività pasquali più sereno che mai. Un equilibrio che la coppia ha raggiunto in occasione della pandemia, vivendo sotto lo stesso tetto e insieme ai figli.

Questo è quanto peraltro ribadito dallo stesso cantante pugliese nel corso di un’intervista nel quale ha colto l’occasione per raccontarsi e svelare al settimanale Voi come sta vivendo questo periodo turbolento per tutti, sotto il profilo sentimentale e la convivenza col virus. “Con Loredana va tutto molto bene, non mi lamento. Con lei condivido il progetto familiare di due figli da instradare. Poi, quello che succederà a lungo termine non sono in grado di prevederlo” queste le parole proferite sul punto.

Salvo qualche impegno televisivo, come la partecipazione alla fortunata edizione di The Voice Senior (esperienza vissuta insieme alla figlia Jasmine, la bellissima giovane molto simile a mamma Loredana) il cantante ha fatto molta cautela evitando di frequentare posti affollati e chiudendosi nella sua tenuta a Cellino San Marco.

Albano Carrisi svela i postumi del vaccino anti-Covid

Al Bano, giunto all’età di 78 anni rientra tra le categorie prioritarie a cui sottoporre la vaccinazione anti-Covid. Nello specifico il cantante ammette di aver ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer. Tranquillizza i fans dicendo di sentirsi bene e di non avere subito ripercussioni sul proprio stato di salute.

“Mi sono vaccinato il 29 marzo con Pfizer perché le indicazioni mediche per me hanno previsto questa scelta” le parole del cantante.