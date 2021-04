Alessandra Amoroso ha postato una foto in cui si è mostrata sorridente come non mai. Insieme a lei una persona speciale.

Sorridente e radiosa. Così è apparsa Alessandra Amoroso nel suo ultimo scatto su Instagram. Una foto in cui si mostra intenta ad abbracciare una persona speciale. Si tratta dell’attrice Matilde Gioli, protagonista del video del suo nuovo singolo.

“Denti ne abbiamo?”, la didascalia al post condivisa da Alessandra. Subito i fan si scatenano nei commenti complimentandosi per la bellezza di Alessandra e della Gioli.

Intanto nelle storie di Instagram invita i fan ad ascoltare il nuovo singolo Sorriso Grande.

Alessandra Amoroso il ritorno: i due nuovi brani spopolano

In questi giorni Alessandra Amoroso ha lanciato un nuovo singolo. Il brano Sorriso Grande ha conquistato i fan. La cantante salentina ha raccontato sui social come rappresenti per lei una canzone di speranza e consapevolezza. Un testo legato al profondo tema di come affrontare le criticità della vita. Di come dopo il buio ci sia sempre la luce e si possa essere protagonisti di una rinascita. La cantante ha poi lanciato il video ufficiale a cui ha preso parte Matilde Gioli. In breve tempo le visualizzazioni su Youtube sono cresciute a vista d’occhio arrivando a migliaia.

Classe 1988, la Amoroso ha lanciato poi il singolo Piuma, ispirato al tema della solitudine. Due uscite ravvicinate che hanno stupito i fan. Entrambi i brani sono simbolo del ritorno di Alessandra.

A due anni dagli ultimi progetti, la cantante ha lanciato i nuovi singoli ispirati a questi mesi buoi. Al loro interno ha lanciato l’importante messaggio di ritrovare la forza e non smettere mai di sorridere.