Amadeus assurdo, lo ha fatto davvero: Giovanna è incredula – VIDEO

Giovanna Civitillo e l’incredulità per l’inaspettato gesto da parte del marito, Amadeus lo ha fatto davvero: assurdo

Giovanna Civitillo e Amadeus formano una splendida coppia solida, come hanno anche dimostrato nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Conosciuti nel 2003 durante la realizzazione del programma L’Eredità, lui conduttore e lei ballerina, si sono innamorati e hanno instaurato quel bellissimo rapporto che conosciamo. Nel 2009 hanno avuto un figlio e si sono sposati, da allora non si sono più lasciati. Persino su Instagram condividono lo stesso profilo, dove la showgirl ha appena postato un video del gesto inaspettato del conduttore.

Giovanna Civitello incredula: “Cosa stai facendo?”

Tra Amadeus e Giovanna Civitillo intercorre una relazione basata sul sentimento reciproco, la stima, la fiducia ma anche il divertimento, come si può evincere dal video postato sul loro profilo Instagram. Fattore importantissimo della longevità delle coppie è proprio la condivisione della risata, che a loro riesce senza un minimo sforzo.

La showgirl chiede al marito: “Cosa stai facendo?“, mentre è intento ad armeggiare con una lampadina, e sottolinea l’incredulità: “Tu cambi una lampadina?!“. Mentre il conduttore esprime qualche difficoltà, la moglie propone: “Vogliamo chiamare un elettricista?“, per la loro ilarità.

Quando tutto sembra andato per il verso giusto e Giovanna si complimenta in un’esultazione, Amadeus risente di una piccola scottatura, giustificando così l’apprensione della moglie. Una splendida dimostrazione di quanto sia importante non prendersi troppo sul serio e saper ridere dai propri limiti.

Questo semplice stralcio di quotidianità sul social ha regalato grandi risate ai fan affezionati, che apprezzano la loro complicità e si complimentano per la simpatia.