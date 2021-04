Anna Tatangelo sublime, il look per la serata è pronto: ti innamori di lei. La bellissima cantante ha pubblicato qualche spoiler di quello che succederà stasera

Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate del nostro Paese. Ha esordito in televisione quando era a malapena una ragazzina, aveva appena quindici anni quando si presentò alla sezione giovani del Festival di Sanremo con la sua Diversamente Fragili. La sua voce angelica fece impazzire tutti e da allora è stato solo l’inizio di un’importante carriera: forse fu proprio in quell’occasione che Anna fu notata da un giovane Gigi D’Alessio, che si innamorò di lei sia professionalmente che umanamente.

Anna Tatangelo bellissima e pronta per questa sera: siete pronti?

Dopo qualche anno è cominciata una storia d’amore tra Anna e Gigi che ha fatto molto discutere e che ha condizionato le loro carriere, non in positivo: nonostante questo sono andati avanti per la loro strada e hanno dimostrato alla gente che si sono amati veramente, anche se ora le loro strade si sono separati. Frutto del loro amore è stato il piccolo Andrea, che oggi ha dieci anni ed è amatissimo dalla sua mamma e dal suo papà che nonostante tutto continuano a volersi bene.

Anna questa sera esordirà su TV8 con un programma “Name that tune” e ha pubblicato sui social qualche spoiler riguardo il look che avrà per questa importante occasione.