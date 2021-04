Annalisa tutta trasparente infiamma il web: esplosione di bellezza – FOTO

Annalisa. La cantante di Savona è un incanto su Instagram. Foto dalle pose e oufit sensuali ma viene fuori una sorpresa per tutti i fan. Di cosa si tratta

La cantautrice di Savona Annalisa è una prezzemolina. Ultimamente, infatti, è ovunque; è impegnatissima nella promozione del suo ultimo album. Nuda Dieci sta andando più che bene. Oltre ai tredici brani originari di Nuda (opera uscita nel settembre 2020), si aggiungono altri sei pezzi e una traccia bonus nella versione digitale. Ovviamente sarà possibile riascoltare Dieci, il brano che le ha fatto raggiungere il settimo posto al Festival di Sanremo, oltre a Il mondo prima di te, in collaborazione con Michele Bravi, e una versione tutta personale della celebre canzone La musica è finita, portata al successo da Ornella Vanoni.

Annalisa, le trasparenze rivelatrici: un sogno

Una foto aggressiva, molto forte, un tripudio di bellezza: è quella scelta dalla cantautrice Annalisa per dare al suo pubblico una notizia meravigliosa, più che mai in questo periodo storico. Le trasparenze sensuali mettono in risalto il suo fisico asciutto. Un mini top e gli shorts, tutto il resto velato di nero. Mento in sù e mani sui fianchi.

La giovanissima interprete ha infatti annunciato le date del suo tour che la porteranno in giro per l’Italia. Una speranza che diventa realtà per tutti i fan. Finalmente potranno vedere la loro beniamina dal vivo. Milano, Roma, Firenze, Napoli, Bologna, Padova, Bari: da Nord a Sud non ci sono scuse. Le possibilità di ascoltare la sua magnifica voce in concerto sono molteplici e finalmente concrete.

I posti saranno certamente limitati per mantenere il distanziamento sociale a causa della pandemia da Covid19. Andranno a ruba e sarà meglio affrettarsi per non farsi scappare l’opportunità. Annalisa ha regalato questa gioia, dando segnali di ripresa del mondo dello spettacolo, ottimo non solo per gli artisti ma per tutti i collaboratori che vivono di arte e cultura.