Avanti un altro, Bonolis impreca aiuto: “Ad un passo dalla tragedia”

Questa sera un’altra eccezionale puntata di Avanti un altro, il game show di Canale 5 condotto dalla coppia Bonolis – Laurenti. Ecco cosa è appena successo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da trashbiccis (@trashbiccis)

Avanti un altro continua a incassare un successo dietro l’altro. Dopo i grandi rosultati del primetime, la coppia formata da Luca Laurenti e Paolo Bonolis ha portato in casa Mediaset un altro grande traguardo. La prima puntata della domenica sera del bizzarro game show ha fatto un boom di ascolti. E’ stata vista da più di 4 milioni di telespettatori con il 17,6% di share.

Questo è bastato a far capire come la scelta del Biscione di sostituire Live – Non è la D’Urso (che totalizzava il 12% di share) con l’edizione serale di Avanti un altro è stata più che azzeccata. Una mossa che ha fatto parlare di cancellazione del programma serale di Carmelita. Lei assicura che il suo Live tornerà in autunno ma molti nutrono forti dubbi.

E così Paolo Bonolis insieme al suo amico Luca Laurenti si riconfermano dei veri mattatori dello show e della risata. Ad appassionare il pubblico anche dei concorrenti speciali: gli ex inquilini della casa del Grande Fratello Vip tra cui Elisabetta Gregoraci e Giacomo Urtis.

Questa sera però sembra che ci sia qualcosa che non va in puntata e il conduttore è costretto a imprecare aiuto.

LEGGI ANCHE –> Ilary Blasi, clamoroso successo per l’Isola dei Famosi: i dati

Avanti un altro, tutto fermo e non si va avanti: cosa succede?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Conduttrici della Televisione (@_conduttricitv.com_)

LEGGI ANCHE –> La Vita in Diretta, l’indiscrezione su Miguel Bosè: “Non sta bene”

Questa sera ad Avanti un altro non ci si schioda un attimo dalla partite che vanno male. Tutti i concorrenti continuano a sbagliare. Anche chi sembrava bravo con buone possibilità di farcela ha incassato una sconfitta.

Paolo Bonolis spera di riuscire a far sedere almeno un concorrente sulla sedia del campione ma per il momento c’è un nulla di fatto. Marco, Azzurra, Davide, Carolina e Salvatore hanno sbagliato, non sono riusciti a dare le tre risposte corrette che servono per pescare il pidigozzo e andare avanti. Tra di loro solo Azzurra c’è riuscita pescando però “La Pariglia”. Essendo a zero non ha vinto nulla ma di fronte alla seconda serie di domande si è fermata e ha ceduto il posto.

Dopo oltre mezz’ora dall’inizio del gioco, all’arrivo del nuovo concorrente, Andrea, il presentatore ha deciso di chiedere aiuto. Lo ha chiesto proprio a lui che si è appena seduto davanti al pidigozzaro. Gli ha imprecato di impegnarsi dopo lo sfacelo più totale che era successo fino a quel momento.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mai Dire TRASH (@mai.diretrash)

“Come vede siamo ad un passo dalla tragedia” ha detto Bonolis appena Andrea è arrivato davanti a lui in un’espressione mista tra lo sconforto e la rassegnazione. Ce la farà Andrea a sedersi su quella sedia? Bonolis dopo la pubblicità ha descrittto la puntata fino a quel momento come “grama”. Ma di sicuro, ha specificiato Bonolis, “il nostro Andrea ci porterà dove splende il sole”.

Prima di lui il conduttore aveva già spiegato di fronte a Salvatore che “la puntata butta male” e non si era sbagliato affatto. Gli aveva chiesto di donargli “lustro e prestigio” ma anche lui non era riuscito nell’impresa. E nemmeno Andrea, purtroppo, ce l’ha fatta.