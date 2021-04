Beautiful, anticipazioni puntata 14 aprile: Eric caccia Shauna di casa

Beautiful, anticipazioni 14 aprile: Quinn non accetta la decisione presa da Eric e medita una vendetta nei confronti di Brooke.

Dopo la sfuriata di Brooke, Eric ha deciso di cacciare Shauna di casa per evitare ulteriori problemi. Quinn non è affatto d’accordo, ma il marito non vuole sentire ragioni. Nel frattempo Brooke è accecata dalla rabbia: non bastava Thomas a mettersi in mezzo tra lei e Ridge, adesso deve iniziare a guardarsi le spalle anche da Shauna. Non sa che la Fulton ha l’appoggio proprio del giovane Forrester. Ormai sono sempre di più le persone che non vedono di buon occhio il matrimonio tra Brooke e Ridge.

Beautiful, anticipazioni 14 aprile: Brooke tiene il punto con Hope

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Quinn sarà molto contrariata all’idea di allontanare Shauna da casa Forrester, ma alla fine dovrà cedere. La Fulton non sarà dispiaciuta, ma anzi si scuserà con l’amica per averle provocato tanto disagio. Nel frattempo Brooke si sfogherà con Hope riguardo agli ultimi risvolti della sua storia con Ridge e alle macchinazioni di Quinn e Shauna. Brooke metterà in guardia la figlia da tutte quelle persone che a detta sua vogliono solo il loro male.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo inoltre che Thomas intimerà a Steffy di tacere: Liam non deve sapere nulla riguardo al retroscena del bacio che si sono scambiati. Affinché il loro piano funzioni e Hope torni da lui, è assolutamente indispensabile che nessuno scopra il ruolo che il Forrester ha avuto nel far riavvicinare Steffy e Liam.