Belen Rodriguez è andata insieme al suo nuovo compagno Antonino Spinalbese alle Maldive, i fan sono letteralmente furiosi: il motivo della vacanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez ha deciso di partire per le vacanze ed è volata alle Maldive insieme al compagno Antonino Spinalbese. La showgirl argentina è in dolce attesa e dovrebbe partorire tra qualche settimana, nel mese di giugno. I due stanno soggiornando ovviamente in un resort di lusso e la conduttrice e modella sta condividendo scatti meravigliosi sui social.

Proprio i followers hanno preso le distanze dall’argentina. I fans sono furiosi e puntano il dito contro la 36enne. “Noi siamo chiusi in casa da mesi”, “Per chi ha le disponibilità il virus non esiste”, “Uno sfregio a tutti gli italiani”, si legge tra i commenti. La vacanza ha sollevato un polverone mediatico senza precedenti. In realtà, la Rodriguez non sta violando alcun protocollo dal momento che il Governo consente gli spostamenti all’estero per motivi di Turismo (con alcune clausole, come la quarantena al ritorno). Guendalina Canessa, dal canto suo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha provato a spiegare i motivi della vacanza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Martina Stella atomica sul letto, la scollatura vertiginosa mostra un décolleté da infarto – FOTO

Belen Rodriguez alle Maldive, le dichiarazioni di Guendalina Canessa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Noemi baciata dal sole: il top aderente della cantante lascia tutti senza parole – FOTO

Per gli utenti del web, Belen è stata un cattivo esempio per tutti. In un momento così difficile dovuto dalla pandemia – con morti e malati che aumentano sempre di più e con numerose famiglie in difficoltà economica-, per i fans l’argentina non avrebbe dovuto ostentare tale lusso.

Guendalina Canessa ha voluto difendere l’argentina. L’opinionista ha cercato di far calmare i toni. “Belen è andata qualche giorno lì per staccare la spina. Dopo non potrà farlo“, ha spiegato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen, infatti, dovrebbe partorire a giugno e quindi non riuscirebbe a partire per le vacanze nei mesi estivi.