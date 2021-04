Can Yaman e Diletta Leotta, ripensamento importante

La coppia formata da Diletta Leotta e Can Yaman è a più chiacchierata del momento, tra loro tutto è stato veloce e ora pare ci sia un ripensamento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Diletta Leotta e Can Yaman ci ripensano? L’indiscrezione che sta circolando in queste ultime ore riguarda proprio la coppia più chiacchierata del momento. La conduttrice sportiva e l’attore turco che hanno fatto sognare con proposte di matrimonio volanti e un’anello stupendo, fanno un passo indietro. I due vivono già insieme a Roma e sarebbero pronti per convolare a nozze.

LEGGI ANCHE>>>Chiude il ristorante newyorkese di Bastianich: “Del Posto” è stato ceduto

Diletta Leotta decide di annullare le nozze con Can Yaman?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Gli amori di Enrico Brignano: dalla fine del matrimonio alla storia con Flora

La Leotta si era presa del tempo per decidere se concedere la sua mano all’attore turco Can Yaman, dopo la proposta di lui arrivata decisamente in fretta. Dopo numerosi scatti che ritraevano i due insieme e felici e una convivenza a Roma, la Leotta sembra però averci ripensato. Ciò che trapela è che avrebbe effettivamente già annullato le nozze. Ma non è chiaro se siano state solamente spostate a tempi migliori oppure saltate proprio. I due continuano a condividere foto insieme e intime ma non hanno mai ancora parlato della loro storia d’amore pubblicamente.

Nessuna parola è stata detta da ambe parti. Soltanto messaggi subliminali che invitano il pubblico a farsi i fatti loro. Infatti Yaman recentemente ha condiviso un suo video in palestra mentre si allena di spalle e scrive nella didascalia:“Provate a sparlarmi dietro le spalle”. Il 5 aprile invece a Pasquetta i due hanno condiviso una tenera foto in cui si abbracciano stretti. Anche la Leotta nello stesso giorno ha condiviso una foto dei due insieme mentre aprono un uovo di Pasqua enorme e sorridono. Dunque la storia va a gonfie vele e non c’è motivo di pensare che i due abbiano avuto un ripensamento.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Probabilmente per motivi lavorativi o anche dovuti alla pandemia che pare non volerci dare tregua, hanno deciso di aspettare il momento opportuno. Ma nulla al momento fa pensare che i due non vogliano più stare insieme. Lei gli ha anche regalato un cavallo che per lui è come un figlio, infatti lo chiama “l’amore di papà”.