Cani Vip, conoscete il cane di Cecilia Rodriguez? Tutto su Aspirina

È uno dei cani vip più famosi del web come del resto la sua padrona: è il cane di Cecilia Rodriguez. Le curiosità su Aspirina

Lei come la sua padroncina, del resto, è una dei cani più famosi del web e dei social. Parliamo di Aspirina, la cagnolina di Cecilia Rodriguez, la modella e influencer sorella di Belen che difficilmente si separa dalla sua amichetta a quattro zampe.

Si divide tra i suoi due amori: il suo fidanzato Ignazio Moser e la sua cagnolina, una femmina di Jack Russell che lei in modo scherzoso definisce “la sua ombra”. La ama alla follia la sua “Aspi” e moltissime sono le Instagram Stories ed i post nei quali ce la mostra immortalando le sue avventure.

Aspirina è stata importantissima per la venezuelana che ha raccontato che quando è arrivata in Italia si sentiva molto sola e la sua presenza le ha permesso di superare questo step. Oggi anche Ignazio si è innamorato di Aspi e tutti e tre formano una bella famiglia.

Cane di Cecilia Rodriguez, le curiosità su Aspirina

Un rapporto speciale quello che lega Cecilia Rodriguez alla sua Aspirina. Ma c’è una cosa che la distingue da molti altri cani vip. Aspi non ha un profilo social come, ad esempio, Matilda Ferragni o Odino Trussardi. Ecco che per seguire le sue avventure serve solo monitorare il profilo della sua bella padroncina.

Più volte Aspi ha fatto preoccupare Cecilia. Nel 2019 la cagnolina, infatti, ha subito un infortunio alla zampa che ha mandato in apprensione l’argentina. Ma per fortuna tutto è finito per il meglio.

Un po’ di convalescenza per la femmina di Jack Russell e poi il ritorno in forma. Durante questo periodo Cecilia ha portato la sua cagnolina in giro con il passeggino e le sue immagini hanno fatto il giro del web.

Ancora prima però, nel 2016, Aspi aveva fatto preoccupare la sorella di Belen perché si era persa per le vie di Milano. L’influencer aveva fatto un appello sui social chiedendo aiuto per ritrovarla e dopo poche ore Aspirina è tornata tra le braccia della sua padroncina.