Caterina Balivo, la scollatura è travolgente: mai vista cosi. Bomba… FOTO

La conduttrice di Rai Uno questa sera è ospite a Canale 5 nel salotto di Maurizio Costanzo dove sarà intervistata dal noto giornalista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina Balivo è ormai da diversi anni uno dei volti femminili della Rai. E’ stata al timone di diversi programmi televisivi, quasi sempre in onda nella fascia dell’ora di pranzo.

Festa italiana, Detto Fatto, Vieni da me: sono solo alcuni dei programmi che ha condotto e che l’hanno resa sempre più famosa.

Seguitissima non solo in tv ma anche sui social con i suoi Caterina secret’s attraverso i quali elargisce consigli e contenuti ai suoi followers.

LEGGI ANCHE —> Arisa e la mano a Maurizio Costanzo: pronta per l’avventura con il presentatore

Il look di questa sera che sfoggia Caterina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

LEGGI ANCHE —> Belen Rodriguez, polemiche sulla vacanza alle Maldive: “Vi spiego perché è andata lì”

Questa sera Caterina è stata ospite nel salotto di Maurizio Costanzo dove è intervenuta rispondendo alle domande del giornalista.

Per l’occasione ha sfoggiato un abito che mette in risalto la sua bellezza. Ha superato i 40 anni ma su di lei il tempo sembra non passare mai, è sempre bellissima come quando partecipando a Miss Italia si classificò terza.

Caterina raramente si vede sulle reti Mediaset ma non ha potuto di certo dire di no all’invito di Maurizio Costanzo che l’ha voluta come ospite per affrontare diversi temi da quelli più profondi a quelli più leggeri.

Caterina indossa delle scarpe argentate e un abito nero che riprende anche i colori dei sandali.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Ciò che non può passare inosservata è la scollatura che mette in risalto un décolleté che lascia tutti senza parole.