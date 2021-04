Chiara Ferragni colpisce ancora: nuovo record per l’influencer – FOTO

Chiara Ferragni colpisce ancora: nuovo record per l’influencer. Un prodotto sold-out in pochi minuti, fans sbigottiti.

Chiara Ferragni, la bellissima imprenditrice e da poco mamma bis, ha battuto un altro record. La 33enne infatti si è protagonista in questi giorni per essere entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione Tod’s col favore da parte del web e non solo. Nuovamente su tutti i giornali, ma stavolta per un record che riguarda il suo brand.

La borraccia infatti che fa parte della collezione dell’omonimo marchio, è andata sold-out in poco tempo, nemmeno un’ora…50 minuti precisamente. Una borraccia glitterata con tanto di logo (inconfondibile e tanto imitato), frutto della collaborazione con 24 Bottles, marchio che fa della sostenibilità la propria mission aziendale.

“Bottiglia termica riutilizzabile in acciaio inossidabile che mantiene le bevande fredde per 24 ore e calde per 12 ore. Il pattern glitterato e l’iconico eyelike rosa, la rendono l’accessorio estivo perfetto” questo è quanto si legge dal prospetto descrittivo dal sito di e-commerce ufficiale della Ferragni. Costo della borraccia? 39 euro, prezzo alto se consideriamo i competitors.

Chiara Ferragni, i fans protestano il tutto esaurito

L’evento ha colto di sorpresa in primis la diretta interessata la quale ha infatti postato i ringraziamenti sulla pagina Instagram Chiara Ferragni Brand – sopra riportato – nel quale scrive: GUYS… WOW!✨ Our Chiara Ferragni Clima Bottles are all sold out!🥰 Many thanks for your support 💕.

I fans non sarebbero altrettanto contenti di questo traguardo, qualcuno infatti lamenta: “Non sono riuscito a prenderla, non è giusto” o ancora “L’avevo promessa a mia figlia se avesse preso dieci alla verifica di matematica, adesso come faccio?”.

Insomma, il malcontento si è propagato subito sul social, a nulla è valso il ringraziamento della Ferragni per sedare gli animi.